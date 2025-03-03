https://sarabic.ae/20250303/واشنطن-إطالة-أمد-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-لسنوات-أمر-غير-مقبول-1098350820.html

واشنطن: إطالة أمد الصراع بين روسيا وأوكرانيا "لسنوات" أمر غير مقبول

واشنطن: إطالة أمد الصراع بين روسيا وأوكرانيا "لسنوات" أمر غير مقبول

سبوتنيك عربي

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ليس سيناريو مقبولا بالنسبة لواشنطن. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T14:59+0000

2025-03-03T14:59+0000

2025-03-03T14:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقال والتز لوسائل إعلام أمريكية: "ما سمعناه (في الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي) هو أن استمرار الحرب لسنوات عديدة هو خيار. لكنه ليس كذلك".وقال: "لم يشاهد معظم الناس سوى الدقائق العشر الأخيرة، عندما خرجت الأمور عن السيطرة، لكن أولئك الذين شاهدوا الفيديو بالكامل رأوا زيلينسكي يستفز الإدارة مرارًا من خلال محاولته إعادة التفاوض على الصفقة التي تم إبرامها بالفعل، واستخدامها للحصول على ضمانات أمنية بعد الحرب".وفي السياق ذاته، صرح والتز بأن الولايات المتحدة تدرك أن فلاديمير زيلينسكي ليس مستعدًا لمحادثات السلام، لكن الوقت "ليس في صالحه".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة للمفاوضات، لكنها تنتظر خطوات ملموسة من كييف، بما في ذلك بيان علني من زيلينسكي حول استعداده للسلام.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، أن فلاديمير زيلينسكي، أوصل نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من المفاوضات مع روسيا.ترامب: مستعد لاستئناف المحادثات مع زيلينسكي بشرط وقف انتقاد بوتينموسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي

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