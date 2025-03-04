جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
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مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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https://sarabic.ae/20250304/جنود-أوكرانيون-يوجهون-إشارة-استسلام-عبر-مسيرة-روسية-وينجون-بحياتهم-فيديو-1098368911.html
جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو
جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح متحدث باسم السلطات التنفيذية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل 60، التابع للقوات الأوكرانية استسلموا طوعا، لعسكريين من... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T07:48+0000
2025-03-04T07:48+0000
رصد عسكري
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وقال ممثل عن قوات الأمن الروسية: "في منطقة يامبولوفكا في الجزء الذي يحتله نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، استسلم ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل الستين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية طواعية لجنود مجموعة قوات الغرب الروسية".وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على لقطات ترصد استسلام أفراد الجيش الأوكراني، لمقاتلي قوات مجموعة "الغرب".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 2 فبراير/ شباط، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا، إضافة إلى استسلام 6 عسكريين أوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو

07:48 GMT 04.03.2025
© Sputnikاستسلام جنود أوكرانيين
استسلام جنود أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح متحدث باسم السلطات التنفيذية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل 60، التابع للقوات الأوكرانية استسلموا طوعا، لعسكريين من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالقرب من يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال ممثل عن قوات الأمن الروسية: "في منطقة يامبولوفكا في الجزء الذي يحتله نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، استسلم ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل الستين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية طواعية لجنود مجموعة قوات الغرب الروسية".
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على لقطات ترصد استسلام أفراد الجيش الأوكراني، لمقاتلي قوات مجموعة "الغرب".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 2 فبراير/ شباط، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا، إضافة إلى استسلام 6 عسكريين أوكرانيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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