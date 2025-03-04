https://sarabic.ae/20250304/جنود-أوكرانيون-يوجهون-إشارة-استسلام-عبر-مسيرة-روسية-وينجون-بحياتهم-فيديو-1098368911.html
جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو
جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح متحدث باسم السلطات التنفيذية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل 60، التابع للقوات الأوكرانية استسلموا طوعا، لعسكريين من... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T07:48+0000
2025-03-04T07:48+0000
2025-03-04T07:48+0000
رصد عسكري
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وقال ممثل عن قوات الأمن الروسية: "في منطقة يامبولوفكا في الجزء الذي يحتله نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، استسلم ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل الستين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية طواعية لجنود مجموعة قوات الغرب الروسية".وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على لقطات ترصد استسلام أفراد الجيش الأوكراني، لمقاتلي قوات مجموعة "الغرب".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 2 فبراير/ شباط، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا، إضافة إلى استسلام 6 عسكريين أوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو
صرح متحدث باسم السلطات التنفيذية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل 60، التابع للقوات الأوكرانية استسلموا طوعا، لعسكريين من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالقرب من يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال ممثل عن قوات الأمن الروسية: "في منطقة يامبولوفكا في الجزء الذي يحتله نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، استسلم ثلاثة مسلحين من اللواء الميكانيكي المنفصل الستين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية طواعية لجنود مجموعة قوات الغرب الروسية".
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على لقطات ترصد استسلام أفراد الجيش الأوكراني، لمقاتلي قوات مجموعة "الغرب".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، في 2 فبراير/ شباط، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا، إضافة إلى استسلام 6 عسكريين أوكرانيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.