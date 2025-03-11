https://sarabic.ae/20250311/لافروف-والأمين-العام-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-في-موسكو-1098573636.html

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسوية

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسوية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل المهتمين بالمساعدة في حل الصراع. 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T10:46+0000

2025-03-11T10:46+0000

2025-03-11T11:37+0000

روسيا

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سينيرلي أوغلو: "بالطبع، سنناقش ونحن على استعداد لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل من يهتم بالمساعدة في هذا الأمر بإخلاص".وأشار إلى أن "موقف روسيا في هذا الصدد واضح، الرئيس بوتين أكد استعداده للمفاوضات وعلى تلك المبادئ التي لا يمكن تجاهلها إذا أردنا حل هذا الصراع بشكل موثوق والقضاء على أسبابه الجذرية".وأوضح لافروف أنه لا توجد خطط لإشراك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملية تسوية الأزمة الأوكرانية حتى الآن، وعلى الأغلب فإن العملية نفسها لم تبدأ بعد.وأشار لافروف إلى أنه وفي السنوات الأخيرة، اختلق قادة المنظمة أعذارا مختلفة لعدم المجيء إلى موسكو، وأن "موسكو تثمّن قرار الأمين العام الجديد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بزيارة موسكو ومن المهم مواصلة الحوار".وأكد لافروف أنه بحث مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا موضوع سلامة الصحفيين الروس.وأشار لافروف إلى أن روسيا قلقة إزاء ما يحدث في سوريا واندلاع العنف في هذا البلد أمر غير مقبول على الإطلاق.وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سنيرلي أوغلو، أن المنظمة مستعدة لدعم أي جهود يتفق عليها أطراف الصراع في أوكرانيا لوضع حد له.وقال أوغلو: "تقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وخارجها بأي طريقة يمكن أن تفيد الأطراف. وبصفتي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإنني على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سينيرلي أوغلو، مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو.

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لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سينيرلي أوغلو يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو سبوتنيك عربي لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سينيرلي أوغلو يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو 2025-03-11T10:46+0000 true PT36M15S

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