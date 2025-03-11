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القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسوية
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسوية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل المهتمين بالمساعدة في حل الصراع. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T10:46+0000
2025-03-11T11:37+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سينيرلي أوغلو: "بالطبع، سنناقش ونحن على استعداد لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل من يهتم بالمساعدة في هذا الأمر بإخلاص".وأشار إلى أن "موقف روسيا في هذا الصدد واضح، الرئيس بوتين أكد استعداده للمفاوضات وعلى تلك المبادئ التي لا يمكن تجاهلها إذا أردنا حل هذا الصراع بشكل موثوق والقضاء على أسبابه الجذرية".وأوضح لافروف أنه لا توجد خطط لإشراك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملية تسوية الأزمة الأوكرانية حتى الآن، وعلى الأغلب فإن العملية نفسها لم تبدأ بعد.وأشار لافروف إلى أنه وفي السنوات الأخيرة، اختلق قادة المنظمة أعذارا مختلفة لعدم المجيء إلى موسكو، وأن "موسكو تثمّن قرار الأمين العام الجديد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بزيارة موسكو ومن المهم مواصلة الحوار".وأكد لافروف أنه بحث مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا موضوع سلامة الصحفيين الروس.وأشار لافروف إلى أن روسيا قلقة إزاء ما يحدث في سوريا واندلاع العنف في هذا البلد أمر غير مقبول على الإطلاق.وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سنيرلي أوغلو، أن المنظمة مستعدة لدعم أي جهود يتفق عليها أطراف الصراع في أوكرانيا لوضع حد له.وقال أوغلو: "تقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وخارجها بأي طريقة يمكن أن تفيد الأطراف. وبصفتي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإنني على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سينيرلي أوغلو، مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو.
https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-لدى-أوكرانيا-من-الأسلحة-ما-يكفي-لأشهر-عدة-حتى-بعد-توقف-الإمدادات-1098571752.html
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لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سينيرلي أوغلو يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سينيرلي أوغلو يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو
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روسيا

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسوية

10:46 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 11.03.2025)
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل المهتمين بالمساعدة في حل الصراع.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سينيرلي أوغلو: "بالطبع، سنناقش ونحن على استعداد لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل من يهتم بالمساعدة في هذا الأمر بإخلاص".

وأضاف لافروف: "تحدثنا عن سبل حل الصراع في أوكرانيا".

وأشار إلى أن "موقف روسيا في هذا الصدد واضح، الرئيس بوتين أكد استعداده للمفاوضات وعلى تلك المبادئ التي لا يمكن تجاهلها إذا أردنا حل هذا الصراع بشكل موثوق والقضاء على أسبابه الجذرية".
وأوضح لافروف أنه لا توجد خطط لإشراك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملية تسوية الأزمة الأوكرانية حتى الآن، وعلى الأغلب فإن العملية نفسها لم تبدأ بعد.
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وأشار لافروف إلى أنه وفي السنوات الأخيرة، اختلق قادة المنظمة أعذارا مختلفة لعدم المجيء إلى موسكو، وأن "موسكو تثمّن قرار الأمين العام الجديد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بزيارة موسكو ومن المهم مواصلة الحوار".

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي، تبدو مقترحات دعوة قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا وكأنها محاولة لإنقاذ ما تبقى من السلطات الأوكرانية.

وأكد لافروف أنه بحث مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا موضوع سلامة الصحفيين الروس.
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وأشار لافروف إلى أن روسيا قلقة إزاء ما يحدث في سوريا واندلاع العنف في هذا البلد أمر غير مقبول على الإطلاق.
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سنيرلي أوغلو، أن المنظمة مستعدة لدعم أي جهود يتفق عليها أطراف الصراع في أوكرانيا لوضع حد له.
وقال أوغلو: "تقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وخارجها بأي طريقة يمكن أن تفيد الأطراف. وبصفتي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإنني على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة".

وأضاف أوغلو: "روسيا شريك مهم جدا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأود أن أواصل العمل مع روسيا بشأن قضايا السلام والأمن في أوروبا، ولهذا السبب أنا هنا".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سينيرلي أوغلو، مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو.
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