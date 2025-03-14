https://sarabic.ae/20250314/الناتو-لا-نستبعد-تطبيع-العلاقات-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-مع-روسيا-1098665908.html
الناتو: لا نستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع روسيا
الناتو: لا نستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع روسيا
سبوتنيك عربي
أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الجمعة، إلى إنه لا يستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مع... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:38+0000
2025-03-14T12:38+0000
2025-03-14T12:38+0000
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مارك روته
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وقال روته في مقابلة صحفية: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، علينا مواصلة الضغط على الروس لضمان موافقتهم على اتفاق سلام... لكن على المدى البعيد... روسيا لن تذهب إلى أي مكان... أعتقد أنه من الطبيعي أن تتوقف الحرب، ثم ستعيد أوروبا تدريجيًا... والولايات المتحدة الأمريكية، تدريجيًا العلاقات الطبيعية مع الروس، لكننا لسنا مستعدين لذلك على الإطلاق الآن".وأكد روته أنه متفائل بشأن إمكانية إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا هذا العام، وأضاف في مقابلة صحفية، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية: "نعم أنا متفائل... متفائل بحذر بشأن هذا العام، ولكنني آمل أن يحدث ذلك في وقت أقرب".وفي الوقت ذاته، أكد روته أن الضمانات الأمنية لكييف لا يمكن مناقشتها إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وانعقد في السعودية، الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب زيلينسكي، بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن، عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية، سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.الأمين العام لحلف الناتو يكشف عن تكتيكات سرية للمفاوضات بشأن أوكرانياالناتو يوصي أعضاء حلفه بالاستعداد للحرب
https://sarabic.ae/20250220/الأمين-العام-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تكون-جزءا-من-اتفاق-السلام-1098012757.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, الناتو, مارك روته
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, الناتو, مارك روته
الناتو: لا نستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع روسيا
أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الجمعة، إلى إنه لا يستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا، على المدى الطويل.
وقال روته في مقابلة صحفية: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، علينا مواصلة الضغط على الروس لضمان موافقتهم على اتفاق سلام... لكن على المدى البعيد... روسيا لن تذهب إلى أي مكان... أعتقد أنه من الطبيعي أن تتوقف الحرب، ثم ستعيد أوروبا تدريجيًا... والولايات المتحدة الأمريكية، تدريجيًا العلاقات الطبيعية مع الروس، لكننا لسنا مستعدين لذلك على الإطلاق الآن".
وأكد روته أنه متفائل بشأن إمكانية إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا هذا العام، وأضاف في مقابلة صحفية، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية: "نعم أنا متفائل... متفائل بحذر بشأن هذا العام، ولكنني آمل أن يحدث ذلك في وقت أقرب".
وأضاف أنه لا يعتقد أن الحلف سيشارك في "ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا في حال التوصل إلى هدنة"، وتابع: "أعتقد أنه سيكون من الصعب على حلف شمال الأطلسي المشاركة في هذا... ولكن من المرجح أن يقدم الحلف المشورة بشأن أفضل السبل للقيام بذلك".
وفي الوقت ذاته، أكد روته أن الضمانات الأمنية لكييف لا يمكن مناقشتها إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وانعقد في السعودية، الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب زيلينسكي، بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن، عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية، سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.