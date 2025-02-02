https://sarabic.ae/20250202/الناتو-يوصي-أعضاء-حلفه-بالاستعداد-للحرب--1097408802.html
الناتو يوصي أعضاء حلفه بالاستعداد للحرب
الناتو يوصي أعضاء حلفه بالاستعداد للحرب
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إنه من المتوقع أن تزيد ألمانيا، نظرا لحجم اقتصادها، الإنفاق والإنتاج العسكري. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T16:43+0000
2025-02-02T16:43+0000
2025-02-02T16:43+0000
العالم
الناتو
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وأوصى أيضا أعضاء الحلف بالاستعداد للحرب.وأكد أن ألمانيا هي المانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في أوروبا، وأشار أيضًا إلى خطط نقل لواء ألماني إلى ليتوانيا.بالإضافة إلى ذلك، دعا الأمين العام السياسيين والبنوك في دول الناتو إلى زيادة الاستثمار في صناعة الدفاع، لأن "هذا الأمر له أهمية حاسمة".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الإنفاق العسكري غير كاف عند مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يطلبه حلف شمال الأطلسي من الدول الأعضاء في الحلف.
https://sarabic.ae/20250202/نظام-كييف-يستهدف-مدينة-إنيرغودار-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-بـ7-مسيرات-انتحارية-1097407879.html
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العالم, الناتو
الناتو يوصي أعضاء حلفه بالاستعداد للحرب
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إنه من المتوقع أن تزيد ألمانيا، نظرا لحجم اقتصادها، الإنفاق والإنتاج العسكري.
وأوصى أيضا أعضاء الحلف بالاستعداد للحرب.
وقال روته في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، أنه "بالنظر إلى حجم الاقتصاد الألماني، فمن الطبيعي أن نريد منهم أن يفعلوا المزيد. وأنا مقتنع أنه بالنسبة لألمانيا، مع شركات الأسلحة الرائعة وإمكانات الابتكار، فإن هذا يعني أنه سيتعين عليها زيادة الإنتاج. تحتاج ألمانيا إلى زيادة الإنتاج".
وأكد أن ألمانيا هي المانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في أوروبا، وأشار أيضًا إلى خطط نقل لواء ألماني إلى ليتوانيا.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الأمين العام السياسيين والبنوك في دول الناتو إلى زيادة الاستثمار في صناعة الدفاع، لأن "هذا الأمر له أهمية حاسمة".
وقال روته: "أقول لكم بكل وضوح: يجب أن نستعد للحرب". وأكد أن "هذا هو أفضل وسيلة لتجنب الحرب".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الإنفاق العسكري غير كاف عند مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يطلبه حلف شمال الأطلسي من الدول الأعضاء في الحلف.