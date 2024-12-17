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زيلينسكي يطالب "الناتو" بأنظمة دفاع جوي
زيلينسكي يطالب "الناتو" بأنظمة دفاع جوي
سبوتنيك عربي
طالب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الموعودة من قبل دول "الناتو". 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T14:39+0000
2024-12-17T14:39+0000
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جاء هذا الطلب لزيلينسكي من خلال منشور على قناته في "تلغرام"، حيث طالب دول "الناتو" بأنظمة الدفاع الجوي الموعودة كتعويض عن عدم القدرة على دعوة أوكرانيا إلى الحلف. وأضاف زيلينسكي: "وبصراحة، يعرف شركاؤنا أننا بحاجة إلى 12-15 نظامًا إضافيًا، هذا حقيقي. والشيء الرئيسي هو الإرادة السياسية لشركائنا".يذكر أن الأمين العام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، قال، في وقت سابق، إنه يتعين على الحلف تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وزيادة المساعدات العسكرية الأخرى لكييف.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف يشكل تهديدا لأمن روسيا، وأصبحت هذه المخاطر أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.موسكو ترد على تصريحات الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو" مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
https://sarabic.ae/20241203/الناتو-يدعو-إلى-تعزيز-الدفاع-الجوي-الأوكراني--1095456890.html
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زيلينسكي يطالب "الناتو" بأنظمة دفاع جوي

14:39 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
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طالب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الموعودة من قبل دول "الناتو".
جاء هذا الطلب لزيلينسكي من خلال منشور على قناته في "تلغرام"، حيث طالب دول "الناتو" بأنظمة الدفاع الجوي الموعودة كتعويض عن عدم القدرة على دعوة أوكرانيا إلى الحلف.
وأضاف زيلينسكي: "وبصراحة، يعرف شركاؤنا أننا بحاجة إلى 12-15 نظامًا إضافيًا، هذا حقيقي. والشيء الرئيسي هو الإرادة السياسية لشركائنا".

وأكد زيلينسكي أن الغرب وعد بتزويد أنظمة الدفاع الجوي المطلوبة بعد الاعتراف باستحالة دعوة أوكرانيا إلى "الناتو".

مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني
3 ديسمبر, 17:59 GMT
يذكر أن الأمين العام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، قال، في وقت سابق، إنه يتعين على الحلف تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وزيادة المساعدات العسكرية الأخرى لكييف.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف يشكل تهديدا لأمن روسيا، وأصبحت هذه المخاطر أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.
موسكو ترد على تصريحات الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو"
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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