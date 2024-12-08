https://sarabic.ae/20241208/الكرملين-أوكرانيا-لا-تزال-ترفض-التفاوض-مع-روسيا-ولم-تغير-موقفها-1095599191.html

الكرملين: أوكرانيا ما زالت ترفض التفاوض مع روسيا ولم تغير موقفها

الكرملين: أوكرانيا ما زالت ترفض التفاوض مع روسيا ولم تغير موقفها

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، شروط عقد مباحثات سلام بشأن أوكرانيا، ولكن كييف لا... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T12:20+0000

2024-12-08T12:20+0000

2024-12-08T12:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إنه "من المهم تذكّر أن أوكرانيا هي التي رفضت ولا تزال ترفض المفاوضات، كما أن [فلاديمير] زيلينسكي منع نفسه وإدراته من إجراء أي اتصالات مع القيادة الروسية بفعل المرسوم الذي أصدره بهذا الشأن، وهذا الموقف لم يتغير".وأضاف بيسكوف أنه "من أجل تدشين مسار سلمي لتسوية الأزمة الأوكرانية يتعين على زيلينسكي، إلغاء هذا المرسوم وإعطاء تعليمات لاستئناف الحوار على أساس اتفاقات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار تطورات الحقائق على الأرض".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241208/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095597359.html

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