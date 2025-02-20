https://sarabic.ae/20250220/الأمين-العام-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تكون-جزءا-من-اتفاق-السلام-1098012757.html

الأمين العام للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تكون جزءا من اتفاق السلام

الأمين العام للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تكون جزءا من اتفاق السلام

سبوتنيك عربي

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، عن تفاؤله بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T17:41+0000

2025-02-20T17:41+0000

2025-02-20T17:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال روته خلال كلمة ألقاها في جامعة كومينيوس في براتيسلافا: "أنا متفائل للغاية بشأن مبادرة الرئيس ترامب (لإجراء محادثات سلام مع روسيا بشأن أوكرانيا)".وأشار الأمين العام لحلف "الناتو" إلى أن عضوية أوكرانيا في الحلف قد يتم مناقشتها في المستقبل لكنها لن تكون جزءًا من اتفاق السلام.وفي وقت سابق اليوم، أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس لا يرفض أي وسيلة لحل الأزمة الأوكرانية فالسلام في مصلحة كل من روسيا وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، لافتا إلى أن الحفاظ على التواصل مع روسيا ضروري من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.كما أكد فانس، أن التفوق الروسي في القوة البشرية والأسلحة في أوكرانيا سيستمر حتى مع الدعم المستمر من الغرب، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتأثير كبير على طرفي الصراع".وفي 16 فبراير، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر، أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تخطط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول 20 نيسان/ أبريل المقبل.وأمس، اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات ناجحة" مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، متهمًا فلاديمير زيلينسكي بالتسبب في تدمير أوكرانيا، ومتهمًا سلفه جو بايدن وأوروبا برفض السلام.

https://sarabic.ae/20250220/الرئيس-السلوفاكي-يعلق-على-إرسال-قوات-أوروبية-إلى-أوكرانيا--1098011676.html

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