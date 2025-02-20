https://sarabic.ae/20250220/الرئيس-السلوفاكي-يعلق-على-إرسال-قوات-أوروبية-إلى-أوكرانيا--1098011676.html

الرئيس السلوفاكي يعلق على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

الرئيس السلوفاكي يعلق على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اعتبرالرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني، أنه من السابق لأوانه مناقشة احتمال نشر قوات عسكرية أوروبية في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T16:51+0000

2025-02-20T16:51+0000

2025-02-20T16:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيليغريني خلال بيان صحفي مشترك مع رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتي، الذي يزور براتيسلافا، يوم الخميس: "في رأينا، من السابق لأوانه القول إن أي جيش من الجيوش الأوروبية لبعض الدول المهتمة بهذا الأمر يمكن أن تتمركز في أوكرانيا... لا توجد شروط للسلام على الإطلاق: لا نعرف كيف يجب أن تبدو ضمانات السلام المستدام".وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين. ووفقا له، من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.وكانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت سابقًا أن العديد من الدول الأوروبية تعمل سرًا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في فرض" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وبدأ الأوروبيون استكشاف الخيارات قبل نحو عام بسبب مخاوفهم بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حل الصراع، وكانت بريطانيا وفرنسا في طليعة هذا الجهد، بحسب تقارير إعلامية.

https://sarabic.ae/20250220/متابعة-لمستجدات-التواصل-الروسي--الأمريكي-في-الرياض-خبراء-عبر-سبوتنيك-دور-زيلينسكي-انتهى--1098010333.html

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