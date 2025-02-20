الرئيس السلوفاكي يعلق على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250220/الرئيس-السلوفاكي-يعلق-على-إرسال-قوات-أوروبية-إلى-أوكرانيا--1098011676.html
الرئيس السلوفاكي يعلق على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا
الرئيس السلوفاكي يعلق على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبرالرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني، أنه من السابق لأوانه مناقشة احتمال نشر قوات عسكرية أوروبية في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T16:51+0000
2025-02-20T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وقال بيليغريني خلال بيان صحفي مشترك مع رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتي، الذي يزور براتيسلافا، يوم الخميس: "في رأينا، من السابق لأوانه القول إن أي جيش من الجيوش الأوروبية لبعض الدول المهتمة بهذا الأمر يمكن أن تتمركز في أوكرانيا... لا توجد شروط للسلام على الإطلاق: لا نعرف كيف يجب أن تبدو ضمانات السلام المستدام".وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين. ووفقا له، من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.وكانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت سابقًا أن العديد من الدول الأوروبية تعمل سرًا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في فرض" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وبدأ الأوروبيون استكشاف الخيارات قبل نحو عام بسبب مخاوفهم بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حل الصراع، وكانت بريطانيا وفرنسا في طليعة هذا الجهد، بحسب تقارير إعلامية.
https://sarabic.ae/20250220/متابعة-لمستجدات-التواصل-الروسي--الأمريكي-في-الرياض-خبراء-عبر-سبوتنيك-دور-زيلينسكي-انتهى--1098010333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الرئيس السلوفاكي يعلق على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

16:51 GMT 20.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
اعتبرالرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني، أنه من السابق لأوانه مناقشة احتمال نشر قوات عسكرية أوروبية في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وقال بيليغريني خلال بيان صحفي مشترك مع رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتي، الذي يزور براتيسلافا، يوم الخميس: "في رأينا، من السابق لأوانه القول إن أي جيش من الجيوش الأوروبية لبعض الدول المهتمة بهذا الأمر يمكن أن تتمركز في أوكرانيا... لا توجد شروط للسلام على الإطلاق: لا نعرف كيف يجب أن تبدو ضمانات السلام المستدام".
وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
متابعة لمستجدات التواصل الروسي- الأمريكي في الرياض.. خبراء عبر "سبوتنيك": دور زيلينسكي انتهى
16:10 GMT
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين. ووفقا له، من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت سابقًا أن العديد من الدول الأوروبية تعمل سرًا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في فرض" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وبدأ الأوروبيون استكشاف الخيارات قبل نحو عام بسبب مخاوفهم بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حل الصراع، وكانت بريطانيا وفرنسا في طليعة هذا الجهد، بحسب تقارير إعلامية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала