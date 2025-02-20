https://sarabic.ae/20250220/متابعة-لمستجدات-التواصل-الروسي--الأمريكي-في-الرياض-خبراء-عبر-سبوتنيك-دور-زيلينسكي-انتهى--1098010333.html

متابعة لمستجدات التواصل الروسي- الأمريكي في الرياض.. خبراء عبر "سبوتنيك": دور زيلينسكي انتهى

متابعة لمستجدات التواصل الروسي- الأمريكي في الرياض.. خبراء عبر "سبوتنيك": دور زيلينسكي انتهى

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور نبيه برجي، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشأن الأمريكي، أن "اللقاء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى تغيير معادلات كثيرة على... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T16:10+0000

2025-02-20T16:10+0000

2025-02-20T16:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأشار برجي إلى أن "العلاقات بين واشنطن وموسكو ستكون أبعد من الأزمة الأوكرانية، حيث ستتجاوز الصراع الحالي وتفتح أفقًا جديدًا للعلاقات الثنائية".وتطرق في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية، حيث قال إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد من خارج "الدولة العميقة"، التي وصلت إلى درجة "الصدأ" "، مؤكدًا أن "نموذج "الكاوبوي" الذي كان يعتمد على القوة العسكرية المفرطة – مثل الدخول إلى الحانة وقتل الناس وإحراقها – انتهى". وأضاف أن "الولايات المتحدة يجب أن تعيد تشكيل نفسها بما يتماشى مع التحولات الكبرى في النظام الدولي".وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد برجي أنه "لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقدم تنازلات دراماتيكية في سبيل التوصل إلى حل، وأن ترامب نفسه أصبح مقتنعًا بأن الأراضي التي استعادتها روسيا لن تعود إلى أوكرانيا".وفي سياق آخر، لفت برجي إلى أن "الصين تراقب بحذر التصريحات الأمريكية الأخيرة حول طلب الولايات المتحدة من روسيا قطع علاقاتها مع الصين"، مشيرًا إلى أن "روسيا لا يمكنها قطع علاقاتها مع الصين وإيران، باعتبار أن هذه العلاقات تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها في مواجهة التحديات الدولية".من جهته، قال الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، عبر "سبوتنيك" إن "الإدارة الأمريكية تأخرت في فتح باب الشراكة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "البلدين، رغم كونهما عملاقين عالميين، أمامهما فرصة لتوسيع التعاون في الفترة المقبلة".وأضاف ديب أن "الشراكة بين موسكو وواشنطن مفتوحة"، متوقعًا أن "يشهد العالم قريبًا لقاءً بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في خطوة تعكس نهاية مرحلة من التوترات الدولية".وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن " زيلينسكي يواجه صعوبة في الاستمرار بالحرب ضد روسيا"، مشيرًا إلى أنه "لا يملك أي حجة لإكمالها". كما أشار إلى أن "العالم اليوم على وشك الانتقال إلى "نموذج جديد من النظام الدولي"، مع توقعات بتسوية محتملة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".وتطرق ديب النجاح الروسي في التصدي للضغوطات الدولية، قائلاً: "الروس قرأوا جيدًا ما بين السطور وواجهوا الحرب عليهم بالقوة"، معتبرًا أن "ذلك ساهم في تعديل النظام العالمي الحالي".وأضاف أن "الصين تتبنى سياسة الصمت أمام الاستفزازات الأمريكية"، مشيرًا إلى "التلاقي الروسي الأمريكي في عدة ملفات دولية، وهو ما سيترجم قريبًا في نتائج ملموسة".وفي ما يخص المنطقة الشرق أوسطية، توقع ضيف "سبوتنيك" أن "يكون للتنسيق بين روسيا والولايات المتحدة تأثير إيجابي على المنطقة، رغم أن "رؤية ترامب للفلسطينيين" ما زالت تشكل إشكالية رئيسية في هذا الصدد".كما لفت الأكاديمي إلى أن "العالم يشهد "تراجعًا لإرادة القطب الأوحد وحكمه"، مع إدراك أمريكي متزايد بأن هناك قوى أخرى على الساحة الدولية لا يمكن تجاهلها".بدوره، صرح الدكتور عمرو حسين الباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية عبر "سبوتنيك" بأن "دور الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته انتهى منذ فترة طويلة"، مؤكدًا أن "هذا التراجع في دوره جاء نتيجة فشله في تحقيق أي تقدم ملموس في الحرب، رغم الدعم الدولي الواسع الذي تلقته أوكرانيا من الغرب".وأشار الباحث السياسي المصري إلى أن "الميدان قال كلمته، حيث أن الحرب باتت تقترب من نهايتها"، مؤكدًا أن "اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب سيعمل على حل الملفات العالقة، وسيشكل خطوة هامة في إنهاء هذه الأزمة".كما أضاف أن "المنطقة تشهد تغييرًا ملحوظًا، ونؤمن بأن هناك تغييرًا قريبًا في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب". وأكد حسين أن "الموقف الأوروبي أصبح في حالة صدمة بسبب نتائج المواجهة العسكرية مع روسيا".وفي ما يتعلق بالانتخابات الأوكرانية، قال حسين: "من المتوقع أن تكون الانتخابات في أوكرانيا قريبة، ولكنها لن تجري إلا بعد الانتهاء من الأزمة الحالية"، مشيرًا إلى أن "المعادلات الجيوسياسية قد تغيرت بشكل جذري، وأوكرانيا لم تعد كما كانت من قبل، مع تغيرات واسعة في التوازنات الإقليمية والدولية".

https://sarabic.ae/20250220/الكرملين-يكشف-تفاصيل-محادثة-بوتين-مع-قادة-الوحدات-العسكرية-على-محور-كورسك-1098003737.html

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