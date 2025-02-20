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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250220/الكرملين-يكشف-تفاصيل-محادثة-بوتين-مع-قادة-الوحدات-العسكرية-على-محور-كورسك-1098003737.html
الكرملين يكشف تفاصيل محادثة بوتين مع قادة الوحدات العسكرية على محور كورسك
الكرملين يكشف تفاصيل محادثة بوتين مع قادة الوحدات العسكرية على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا مع قادة الوحدات العسكرية على محور كورسك، لإطلاعه على آخر... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T13:45+0000
2025-02-20T13:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
الأخبار
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع قادة اللواء 810 من أسطول البحر الأسود، والفوج 56 من فرقة الهجوم السابعة المحمولة جوًا، والذين أطلعوه على الوضع وتقدم العمليات العسكرية في منطقة مسؤوليتهم.وأضاف بيسكوف أن "الرئيس شكر قادة وجميع أفراد الوحدات على إكمالهم بنجاح المهام الموكلة إليهم في أراضي تغلغل العدو في مقاطعة كورسك".وأشار بوتين إلى أن اللواء 810 ينفذ عمليات عسكرية في مقاطعة كورسك، وأن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله.وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على طريق سودجا - ريلسك، أثناء تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية.وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية، للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
https://sarabic.ae/20250219/بوتين-مقاتلو-اللواء-810-في-مقاطعة-كورسك-عبروا-الحدود-الروسية-ودخلوا-الأراضي-الأوكرانية-1097963746.html
https://sarabic.ae/20250220/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك---1097990107.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الأخبار, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الأخبار, فلاديمير بوتين

الكرملين يكشف تفاصيل محادثة بوتين مع قادة الوحدات العسكرية على محور كورسك

13:45 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 13:54 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا مع قادة الوحدات العسكرية على محور كورسك، لإطلاعه على آخر التطورات.
وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع قادة اللواء 810 من أسطول البحر الأسود، والفوج 56 من فرقة الهجوم السابعة المحمولة جوًا، والذين أطلعوه على الوضع وتقدم العمليات العسكرية في منطقة مسؤوليتهم.
وأضاف بيسكوف أن "الرئيس شكر قادة وجميع أفراد الوحدات على إكمالهم بنجاح المهام الموكلة إليهم في أراضي تغلغل العدو في مقاطعة كورسك".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية
أمس, 14:56 GMT
وأشار بوتين إلى أن اللواء 810 ينفذ عمليات عسكرية في مقاطعة كورسك، وأن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله.

وقال بوتين للصحفيين: "أحدث المعلومات التي وصلتني قبل ساعة حرفيا هي أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا، الليلة الماضية، الحدود بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودخلوا أراضي العدو. وتتقدم قواتنا على طول خط التماس القتالي بأكمله".

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على طريق سودجا - ريلسك، أثناء تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
11:41 GMT
وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية، للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
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