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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250220/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك---1097990107.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير عدد من... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T11:41+0000
2025-02-20T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649820_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_70acb4c6e866836615e8ded79dd5cb3b.jpg
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "استهدفت وحدات الجيش الروسي في المنطقة الحدودية لكورسك القوات الأوكرانية، ودمرت دبابتين، ومركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" الأمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات عسكرية، و5 مدافع و4 قذائف هاون، فضلا عن 3 مراكز مراقبة للطائرات المسيرة".وفي المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 62200 جندي، و373 دبابة، و279 مركبة قتال للمشاة، و229 ناقلة جند مدرعة، و1947 مركبة قتالية مدرعة، و2096 مركبة، و461 قطعة مدفعية، و49 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، وستة قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق من صنع الولايات المتحدة، و22 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، وتسع مركبات نقل وتحميل، و111 محطة حرب إلكترونية، و15 رادار مضاد للبطاريات، وسبعة رادارات للدفاع الجوي، و49 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 19 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 14 مركبة مدرعة للإصلاح .وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري لنظام كييف، إضافة لإسقاط الدفاع الجوي الروسي طائرة حربية من طراز ميغ - 29".وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القوات المسلحة الروسية، وجهت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق، بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار، ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث تم تحقيق جميع أهداف الضربة بنجاح".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250220/صواريخ-روسية-دقيقة-تستهدف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للمجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1097982630.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك

11:41 GMT 20.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "استهدفت وحدات الجيش الروسي في المنطقة الحدودية لكورسك القوات الأوكرانية، ودمرت دبابتين، ومركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" الأمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات عسكرية، و5 مدافع و4 قذائف هاون، فضلا عن 3 مراكز مراقبة للطائرات المسيرة".
وأضاف تقرير وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في الأفراد بأكثر من 160 عسكريًا".
وفي المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 62200 جندي، و373 دبابة، و279 مركبة قتال للمشاة، و229 ناقلة جند مدرعة، و1947 مركبة قتالية مدرعة، و2096 مركبة، و461 قطعة مدفعية، و49 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، وستة قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق من صنع الولايات المتحدة، و22 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، وتسع مركبات نقل وتحميل، و111 محطة حرب إلكترونية، و15 رادار مضاد للبطاريات، وسبعة رادارات للدفاع الجوي، و49 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 19 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 14 مركبة مدرعة للإصلاح .
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية وتسقط "ميغ 29" لليوم الثاني على التوالي
09:52 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري لنظام كييف، إضافة لإسقاط الدفاع الجوي الروسي طائرة حربية من طراز ميغ - 29".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القوات المسلحة الروسية، وجهت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق، بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار، ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث تم تحقيق جميع أهداف الضربة بنجاح".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة من طراز "ميغ - 29" (لليوم الثاني على التوالي)، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وأربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و112 طائرة أوكرانية مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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