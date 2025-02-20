https://sarabic.ae/20250220/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك---1097990107.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير عدد من... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T11:41+0000

2025-02-20T11:41+0000

2025-02-20T11:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "استهدفت وحدات الجيش الروسي في المنطقة الحدودية لكورسك القوات الأوكرانية، ودمرت دبابتين، ومركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" الأمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات عسكرية، و5 مدافع و4 قذائف هاون، فضلا عن 3 مراكز مراقبة للطائرات المسيرة".وفي المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 62200 جندي، و373 دبابة، و279 مركبة قتال للمشاة، و229 ناقلة جند مدرعة، و1947 مركبة قتالية مدرعة، و2096 مركبة، و461 قطعة مدفعية، و49 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، وستة قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق من صنع الولايات المتحدة، و22 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، وتسع مركبات نقل وتحميل، و111 محطة حرب إلكترونية، و15 رادار مضاد للبطاريات، وسبعة رادارات للدفاع الجوي، و49 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 19 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 14 مركبة مدرعة للإصلاح .وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري لنظام كييف، إضافة لإسقاط الدفاع الجوي الروسي طائرة حربية من طراز ميغ - 29".وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القوات المسلحة الروسية، وجهت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق، بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار، ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث تم تحقيق جميع أهداف الضربة بنجاح".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250220/صواريخ-روسية-دقيقة-تستهدف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للمجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1097982630.html

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روسيا, رصد عسكري