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القوات الروسية تدك منشآت الطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية وتسقط "ميغ 29" لليوم الثاني تواليا

القوات الروسية تدك منشآت الطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية وتسقط "ميغ 29" لليوم الثاني تواليا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T09:52+0000

2025-02-20T09:52+0000

2025-02-20T10:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القوات المسلحة الروسية، وجهت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق، بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار، ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث تم تحقيق جميع أهداف الضربة بنجاح".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة من طراز "ميغ - 29" (لليوم الثاني على التوالي)، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وأربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و112 طائرة أوكرانية مسيرة.وأضاف البيان: "واصلت مجموعة من قوات "الشرق" الروسية توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت قرابة 155 عسكرياً، في مناطق، بوغاتير، وكومار، ونوفوشيريتوفاتويي ،وبورلاتسكويي، ونوفوسيولكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية وعددًا من المعدات العسكرية، في مناطق مسؤوليتها، خلال الـ 24 ساعة الماضية". وعلى محور خاركوف، دحرت مجموعات من قوات "الشمال"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف. كما قامت وحدات من مجموعة قوات الغرب، بتعزيز مواقعها، في مناطق كوتكوفكا وكوبيانسك وكوندراشوفكا وزاغورويكوفكا ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكولوديزي وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطاً هامة، حيث هزمت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك، فاسيوكوفكا، نوفوماركوفو، تشاسوف يار، تشيرفونوي، كاربوفكا، كونستانتينوفكا وأولاكلي، في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما عززت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا، وشيفشينكو، وجناتوفكا، وكراسنوأرميسك، وزفيريفو، وأوداتشنوي، وكوتلينو، وأوسبينوفكا، وناديجدينكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوات الأوكرانية في مناطق نوفواندريفكا ومالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وكاتشكاروفكا وتياجينكا وأنتونوفكا وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا وست مركبات وقطعتين مدفعيتين، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطات للحرب الإلكترونية ومحطات مضادة للبطاريات.الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركةالقوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

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رصد عسكري, روسيا