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القوات الروسية تدك منشآت الطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية وتسقط "ميغ 29" لليوم الثاني تواليا
القوات الروسية تدك منشآت الطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية وتسقط "ميغ 29" لليوم الثاني تواليا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T09:52+0000
2025-02-20T09:52+0000
2025-02-20T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القوات المسلحة الروسية، وجهت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق، بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار، ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث تم تحقيق جميع أهداف الضربة بنجاح".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة من طراز "ميغ - 29" (لليوم الثاني على التوالي)، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وأربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و112 طائرة أوكرانية مسيرة.وأضاف البيان: "واصلت مجموعة من قوات "الشرق" الروسية توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت قرابة 155 عسكرياً، في مناطق، بوغاتير، وكومار، ونوفوشيريتوفاتويي ،وبورلاتسكويي، ونوفوسيولكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية وعددًا من المعدات العسكرية، في مناطق مسؤوليتها، خلال الـ 24 ساعة الماضية". وعلى محور خاركوف، دحرت مجموعات من قوات "الشمال"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف. كما قامت وحدات من مجموعة قوات الغرب، بتعزيز مواقعها، في مناطق كوتكوفكا وكوبيانسك وكوندراشوفكا وزاغورويكوفكا ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكولوديزي وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطاً هامة، حيث هزمت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك، فاسيوكوفكا، نوفوماركوفو، تشاسوف يار، تشيرفونوي، كاربوفكا، كونستانتينوفكا وأولاكلي، في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما عززت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا، وشيفشينكو، وجناتوفكا، وكراسنوأرميسك، وزفيريفو، وأوداتشنوي، وكوتلينو، وأوسبينوفكا، وناديجدينكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوات الأوكرانية في مناطق نوفواندريفكا ومالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وكاتشكاروفكا وتياجينكا وأنتونوفكا وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا وست مركبات وقطعتين مدفعيتين، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطات للحرب الإلكترونية ومحطات مضادة للبطاريات.الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركةالقوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدك منشآت الطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية وتسقط "ميغ 29" لليوم الثاني تواليا
09:52 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 10:26 GMT 20.02.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري لنظام كييف، إضافة لإسقاط الدفاع الجوي الروسي طائرة حربية من طراز ميغ - 29".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القوات المسلحة الروسية، وجهت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق، بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار، ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث تم تحقيق جميع أهداف الضربة بنجاح".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة من طراز "ميغ - 29" (لليوم الثاني على التوالي
)، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وأربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و112 طائرة أوكرانية مسيرة.
وأضاف البيان: "واصلت مجموعة من قوات "الشرق" الروسية توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت قرابة 155 عسكرياً، في مناطق، بوغاتير، وكومار، ونوفوشيريتوفاتويي ،وبورلاتسكويي، ونوفوسيولكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية وعددًا من المعدات العسكرية، في مناطق مسؤوليتها، خلال الـ 24 ساعة الماضية".
خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 155 عسكرياً، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، و9 سيارات، و3 مدافع ميدانية.
وعلى محور خاركوف، دحرت مجموعات من قوات "الشمال"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 45 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، وثلاثة مدافع ميدانية.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات الغرب، بتعزيز مواقعها، في مناطق كوتكوفكا وكوبيانسك وكوندراشوفكا وزاغورويكوفكا ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكولوديزي وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 180عسكريًا، وخمس شاحنات صغيرة، وسبع مدافع ميدانية، أربع منها من إنتاج دول الناتو، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطاً هامة، حيث هزمت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك، فاسيوكوفكا، نوفوماركوفو، تشاسوف يار، تشيرفونوي، كاربوفكا، كونستانتينوفكا وأولاكلي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 175 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وشاحنتين صغيرتين وسبع مدافع مدفعية ميدانية، ثلاثة منها غربية الصنع.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا، وشيفشينكو، وجناتوفكا، وكراسنوأرميسك، وزفيريفو، وأوداتشنوي، وكوتلينو، وأوسبينوفكا، وناديجدينكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 جنديًا، وخمس دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتين من طراز "إم 113"، وثلاث سيارات وثمانية مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم 777"، عيار 155 ملم أمريكي الصنع.
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوات الأوكرانية في مناطق نوفواندريفكا ومالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وكاتشكاروفكا وتياجينكا وأنتونوفكا وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا وست مركبات وقطعتين مدفعيتين، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطات للحرب الإلكترونية ومحطات مضادة للبطاريات.