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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف مسؤولا روسيا في مقاطعة ساراتوف
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف مسؤولا روسيا في مقاطعة ساراتوف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية قضت على مخرب خطط بناء على أوامر من استخبارات كييف لتفجير سيارة مسؤول في مقاطعة ساراتوف . 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T07:45+0000
2025-02-20T07:45+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وأفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "أحبطت عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملا إرهابيا، خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد أحد مسؤولي إدارة مقاطعة ساراتوف، بمشاركة مواطن روسي من مواليد عام 1976 تم تجنيده في عام 2024 على أراضي أوكرانيا".وأوضحت البيان أنه "خلال عملية الاعتقال، أبدى المهاجم مقاومة مسلحة وتم تحييده بإطلاق النار عليه رداعلى الهجوم. ولم يتعرض ضباط جهاز الأمن الفيدرالي والمدنيون لأي أذى".بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عبوة ناسفة ومسدس حربي في مكان الحادث. وعُثر في منزل المخرب على متفجرات وأجهزة مراقبة، وتم فتح قضية جنائية.الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20250219/الاستخبارات-الروسية-كييف-تخطط-لتنفيذ-هجمات-ضد-بعثات-روسية-في-أوروبا-لتعطيل-المفاوضات-1097958126.html
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف مسؤولا روسيا في مقاطعة ساراتوف

07:45 GMT 20.02.2025
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية قضت على مخرب خطط بناء على أوامر من استخبارات كييف لتفجير سيارة مسؤول في مقاطعة ساراتوف .
وأفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "أحبطت عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملا إرهابيا، خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد أحد مسؤولي إدارة مقاطعة ساراتوف، بمشاركة مواطن روسي من مواليد عام 1976 تم تجنيده في عام 2024 على أراضي أوكرانيا".

وأضاف البيان أنه تم إرسال المخرب الذي تدرب في كييف إلى روسيا، لتنفيذ هجمات إرهابية؛ وبناء على توجيهات من رعاته، قام بمراقبة الطرق التي يسلكها المسؤولون وجمع البيانات عن مطار عسكري في مدينة إنغيلس، إضافة إلى توثيق ضربات الطائرات المسيّرة على مرافق مجمع الوقود والطاقة.

مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
الاستخبارات الروسية: كييف تخطط لتنفيذ هجمات ضد بعثات روسية في أوروبا لتعطيل المفاوضات
أمس, 12:27 GMT
وأوضحت البيان أنه "خلال عملية الاعتقال، أبدى المهاجم مقاومة مسلحة وتم تحييده بإطلاق النار عليه رداعلى الهجوم. ولم يتعرض ضباط جهاز الأمن الفيدرالي والمدنيون لأي أذى".
بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عبوة ناسفة ومسدس حربي في مكان الحادث. وعُثر في منزل المخرب على متفجرات وأجهزة مراقبة، وتم فتح قضية جنائية.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاع
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