https://sarabic.ae/20250219/الاستخبارات-الروسية-كييف-تخطط-لتنفيذ-هجمات-ضد-بعثات-روسية-في-أوروبا-لتعطيل-المفاوضات-1097958126.html
الاستخبارات الروسية: كييف تخطط لتنفيذ هجمات ضد بعثات روسية في أوروبا لتعطيل المفاوضات
الاستخبارات الروسية: كييف تخطط لتنفيذ هجمات ضد بعثات روسية في أوروبا لتعطيل المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن أحد الخيارات التي تدرسها كييف لعرقلة المفاوضات (بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية)، ينطوي على... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T12:27+0000
2025-02-19T12:27+0000
2025-02-19T12:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت المكتب الصحفي، الخاص بالجهاز في بيان له اليوم الأربعاء: "بحسب المعلومات المتاحة للأوروبيين، فإن أحد الخيارات التي يدرسها النظام الأوكراني لتعطيل المفاوضات (الروسية - الأمريكية)، ينطوي على تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في الدول الأوروبية".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن".وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو تتابع عن كثب تصريحات واشنطن بشأن موضوع حل الأزمة، وستنظر في مقترحات محددة بهذا الشأن".وضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.الإمارات تعلق على استضافة السعودية مباحثات روسية أمريكيةالبيت الأبيض: المباحثات الأمريكية الروسية في الرياض خطوة مهمة نحو السلام بأوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الاستخبارات الروسية: كييف تخطط لتنفيذ هجمات ضد بعثات روسية في أوروبا لتعطيل المفاوضات
ذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن أحد الخيارات التي تدرسها كييف لعرقلة المفاوضات (بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية)، ينطوي على تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا.
وقالت المكتب الصحفي، الخاص بالجهاز في بيان له اليوم الأربعاء: "بحسب المعلومات المتاحة للأوروبيين، فإن أحد الخيارات التي يدرسها النظام الأوكراني لتعطيل المفاوضات (الروسية - الأمريكية)، ينطوي على تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في الدول الأوروبية".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو تتابع عن كثب تصريحات واشنطن بشأن موضوع حل الأزمة، وستنظر في مقترحات محددة بهذا الشأن".
ومثّل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف.
وضم الوفد الأمريكي
وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.