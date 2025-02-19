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وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
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بث مباشر... لافروف يلقي كلمة خلال جلسة في مجلس الدوما الروسي
بث مباشر... لافروف يلقي كلمة خلال جلسة في مجلس الدوما الروسي
سبوتنيك عربي
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في جلسة "الساعة الحكومية" بمجلس الدوما الروسي، حيث يقدم الدبلوماسي الروسي تقريرا حول أولويات السياسة... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T09:20+0000
2025-02-19T09:56+0000
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار روسيا اليوم
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مجلس الدوما لحضور جلسة "الساعة الحكومية"، ليقدم خلالها تقريرا حول أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية.وقال لافروف خلال الاجتماع: "نحن واثقون من نهجنا الذي أكده الرئيس فلاديمير بوتين، فقد كانت روسيا دائمًا منفتحة على التعاون المتكافئ والمتساوي. نحن مستعدون للحوار مع أي طرف على أساس الاحترام المتبادل، وروسيا تظل منفتحة على جميع فرص التعاون البنّاء".وفيما يتعلق بالملف الأوكراني قال لافروف إن موسكو قلقة إزاء التزايد الكبير لمؤيدين النازية الجديدة في أوكرانيا ودول البلطيق وعدد من الدول الأوروبية وكندا.وأشار لافروف إلى أن روسيا أوضحت للولايات المتحدة خلال المفاوضات في الرياض موقفها حول ضرورة وقف إجراءات كييف الرامية إلى القضاء على كل ما يتعلق بالعالم الروسي.وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لروسيا، أعلن لافروف أن موسكو تخطط لفتح سفارات في سبع دول أفريقية خلال العامين المقبلين. وأضاف قائلا: "لقد تم بالفعل افتتاح ثلاث سفارات جديدة في أفريقيا، ومن المقرر افتتاح سبع سفارات أخرى في العامين المقبلين".
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لافروف يلقي كلمة خلال جلسة "الساعة الحكومية" في مجلس الدوما الروسي
سبوتنيك عربي
لافروف يلقي كلمة خلال جلسة "الساعة الحكومية" في مجلس الدوما الروسي
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روسيا, سيرغي لافروف, видео, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سيرغي لافروف, видео, أخبار روسيا اليوم

بث مباشر... لافروف يلقي كلمة خلال جلسة في مجلس الدوما الروسي

09:20 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 19.02.2025)
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في جلسة "الساعة الحكومية" بمجلس الدوما الروسي، حيث يقدم الدبلوماسي الروسي تقريرا حول أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، ويجيب على أسئلة النواب.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مجلس الدوما لحضور جلسة "الساعة الحكومية"، ليقدم خلالها تقريرا حول أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية.
وقال لافروف خلال الاجتماع: "نحن واثقون من نهجنا الذي أكده الرئيس فلاديمير بوتين، فقد كانت روسيا دائمًا منفتحة على التعاون المتكافئ والمتساوي. نحن مستعدون للحوار مع أي طرف على أساس الاحترام المتبادل، وروسيا تظل منفتحة على جميع فرص التعاون البنّاء".
وفيما يتعلق بالملف الأوكراني قال لافروف إن موسكو قلقة إزاء التزايد الكبير لمؤيدين النازية الجديدة في أوكرانيا ودول البلطيق وعدد من الدول الأوروبية وكندا.
وأشار لافروف إلى أن روسيا أوضحت للولايات المتحدة خلال المفاوضات في الرياض موقفها حول ضرورة وقف إجراءات كييف الرامية إلى القضاء على كل ما يتعلق بالعالم الروسي.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لروسيا، أعلن لافروف أن موسكو تخطط لفتح سفارات في سبع دول أفريقية خلال العامين المقبلين. وأضاف قائلا: "لقد تم بالفعل افتتاح ثلاث سفارات جديدة في أفريقيا، ومن المقرر افتتاح سبع سفارات أخرى في العامين المقبلين".
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