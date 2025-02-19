بث مباشر... لافروف يلقي كلمة خلال جلسة في مجلس الدوما الروسي
09:20 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 19.02.2025)
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في جلسة "الساعة الحكومية" بمجلس الدوما الروسي، حيث يقدم الدبلوماسي الروسي تقريرا حول أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، ويجيب على أسئلة النواب.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مجلس الدوما لحضور جلسة "الساعة الحكومية"، ليقدم خلالها تقريرا حول أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية.
📹وصول وزير الخارجية الروسي إلى مجلس الدوما لحضور جلسة "الساعة الحكومية".،في اليوم التالي للمفاوضات مع الولايات المتحدة. pic.twitter.com/bkhjfjA38X— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 19, 2025
وقال لافروف خلال الاجتماع: "نحن واثقون من نهجنا الذي أكده الرئيس فلاديمير بوتين، فقد كانت روسيا دائمًا منفتحة على التعاون المتكافئ والمتساوي. نحن مستعدون للحوار مع أي طرف على أساس الاحترام المتبادل، وروسيا تظل منفتحة على جميع فرص التعاون البنّاء".
💬وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نحن واثقون من نهجنا الذي أكده الرئيس فلاديمير بوتين، فقد كانت روسيا دائمًا منفتحة على التعاون المتكافئ والمتساوي. نحن مستعدون للحوار مع أي طرف على أساس الاحترام المتبادل، وروسيا تظل منفتحة على جميع فرص التعاون البنّاء". https://t.co/YkWnxWMEnw pic.twitter.com/FY9PVDaBkg— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 19, 2025
وفيما يتعلق بالملف الأوكراني قال لافروف إن موسكو قلقة إزاء التزايد الكبير لمؤيدين النازية الجديدة في أوكرانيا ودول البلطيق وعدد من الدول الأوروبية وكندا.
وأشار لافروف إلى أن روسيا أوضحت للولايات المتحدة خلال المفاوضات في الرياض موقفها حول ضرورة وقف إجراءات كييف الرامية إلى القضاء على كل ما يتعلق بالعالم الروسي.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لروسيا، أعلن لافروف أن موسكو تخطط لفتح سفارات في سبع دول أفريقية خلال العامين المقبلين. وأضاف قائلا: "لقد تم بالفعل افتتاح ثلاث سفارات جديدة في أفريقيا، ومن المقرر افتتاح سبع سفارات أخرى في العامين المقبلين".