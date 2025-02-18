https://sarabic.ae/20250218/مجلس-الوزراء-السعودي-مباحثات-روسيا-وأمريكا-في-الرياض-تأتي-لتعزيز-الأمن-والسلام-في-العالم-1097921952.html

‌‏مجلس الوزراء السعودي: مباحثات روسيا وأمريكا في الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم

‌‏مجلس الوزراء السعودي: مباحثات روسيا وأمريكا في الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم

سبوتنيك عربي

رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، باستضافة المملكة للمباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T13:10+0000

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و‌قال ‏مجلس الوزراء السعودي، في بيان له، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن المباحثات التي عقدت في الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت اليوم،، انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "زملاؤنا من الرياض أفادوا بأن الجلسة الصباحية الأولى انتهت، وبدأ الطرفان غداء عمل".وأوضحت زاخاروفا أن "موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن".وقالت زاخاروفا: "نرى تصميما جديا من الإدارة (الأمريكية) على مناقشة العديد من المشاكل، التي تراكمت في العلاقات الثنائية، وعلى الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".ومن المقرر أن يعود الوفدان الروسي والأمريكي إلى طاولة المفاوضات في الرياض، بعد غداء عمل لعقد الجلسة الختامية".وبدأت المحادثات حوالي الساعة 10:30 بتوقيت موسكو. وبعد نحو ساعتين ونصف، أخذ الطرفان استراحة لمدة 15 دقيقة، وبعدها استمرت المحادثات حتى وقت الغداء.وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

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