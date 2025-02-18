صور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، للانضام إلى الوفد الروسي في المحادثات الروسية- الأمريكية
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، للانضام إلى الوفد الروسي في المحادثات الروسية- الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة)، بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة)، بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض
الوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض
الوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي(الثاني من اليمين)، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي(الثاني من اليمين)، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (يمين الصورة)، في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (يمين الصورة)، في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، يجلس بجوار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، يجلس بجوار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي