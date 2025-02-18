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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
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صور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا
صور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
انطلقت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لقراء ومتابعي... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

صور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا

12:27 GMT 18.02.2025
تابعنا عبر
انطلقت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegram

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي
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© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegram

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض

© AP Photo / Baraa Anwer

الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، للانضام إلى الوفد الروسي في المحادثات الروسية- الأمريكية

الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، للانضام إلى الوفد الروسي في المحادثات الروسية- الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Baraa Anwer

الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، للانضام إلى الوفد الروسي في المحادثات الروسية- الأمريكية

© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة)، بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة)، بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة)، بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض

© Photo / Maria Zakharova/Telegram

الوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض

الوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي
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© Photo / Maria Zakharova/Telegram

الوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض

© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي(الثاني من اليمين)، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي(الثاني من اليمين)، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي(الثاني من اليمين)، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي

© Getty Images / Anadolu/Saudi Arabia Foreign Ministry

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (يمين الصورة)، في العاصمة السعودية الرياض

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (يمين الصورة)، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي
6/7
© Getty Images / Anadolu/Saudi Arabia Foreign Ministry

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (يمين الصورة)، في العاصمة السعودية الرياض

© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، يجلس بجوار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، يجلس بجوار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، يجلس بجوار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي

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