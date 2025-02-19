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الخارجية الروسية: محادثات الرياض كانت بداية لحل المشاكل التي خلقتها إدارة بايدن
الخارجية الروسية: محادثات الرياض كانت بداية لحل المشاكل التي خلقتها إدارة بايدن
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات الروسية - الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، هي بداية... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T06:07+0000
2025-02-19T06:07+0000
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وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "هذه ليست مجرد اتصالات، وليست مجرد بداية للمفاوضات، وإنما بداية لعمل دؤوب، ليس فقط من أجل إعادة العلاقات الثنائية، بل من أجل حل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن المحادثات الروسية - الأمريكية في الرياض، سادتها أجواء إيجابية.وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".وكان لافروف، قد صرح للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية، لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين عن روسيا وأمريكا".تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
https://sarabic.ae/20250219/ماسك-يؤيد-الرأي-القائل-بأن-زيلينسكي-لا-يريد-السلام-في-أوكرانيا-بل-المال-والسلطة-1097938345.html
https://sarabic.ae/20250218/الأمم-المتحدة-تعلق-على-المباحثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-1097935779.html
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: محادثات الرياض كانت بداية لحل المشاكل التي خلقتها إدارة بايدن

06:07 GMT 19.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات الروسية - الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، هي بداية العمل على حل المشاكل العالمية التي خلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "هذه ليست مجرد اتصالات، وليست مجرد بداية للمفاوضات، وإنما بداية لعمل دؤوب، ليس فقط من أجل إعادة العلاقات الثنائية، بل من أجل حل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
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ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة
05:02 GMT
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن المحادثات الروسية - الأمريكية في الرياض، سادتها أجواء إيجابية.
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
الأمم المتحدة تعلق على المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض
أمس, 20:12 GMT

وقال لافروف، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "أعتقد أنها إيجابية، بما أن هناك مفاوضات جيدة، فهذا يعني أنه كان هناك جوا إيجابيا، الأشخاص الإيجابيون يخلقون جوا إيجابيا".

وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".
وكان لافروف، قد صرح للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية، لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين عن روسيا وأمريكا".
تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
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