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الخارجية الروسية: محادثات الرياض كانت بداية لحل المشاكل التي خلقتها إدارة بايدن

الخارجية الروسية: محادثات الرياض كانت بداية لحل المشاكل التي خلقتها إدارة بايدن

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات الروسية - الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، هي بداية... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T06:07+0000

2025-02-19T06:07+0000

2025-02-19T06:07+0000

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "هذه ليست مجرد اتصالات، وليست مجرد بداية للمفاوضات، وإنما بداية لعمل دؤوب، ليس فقط من أجل إعادة العلاقات الثنائية، بل من أجل حل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن المحادثات الروسية - الأمريكية في الرياض، سادتها أجواء إيجابية.وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".وكان لافروف، قد صرح للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية، لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين عن روسيا وأمريكا".تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة

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