https://sarabic.ae/20250218/الأمم-المتحدة-تعلق-على-المباحثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-1097935779.html
الأمم المتحدة تعلق على المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض
الأمم المتحدة تعلق على المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة "تابعت" المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T20:12+0000
2025-02-18T20:12+0000
2025-02-18T20:12+0000
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وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "أُحطنا علمًا بالتقارير حول المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، وكما قلت بالأمس فنحن نشجع بشدة الحوار الإيجابي بين جميع الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة)".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
https://sarabic.ae/20250218/خبير-مفاوضات-السعودية-تعد-تتويجا-للمسار-نحو-قمة-بين-بوتين-وترامب-1097933543.html
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منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الأمم المتحدة تعلق على المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة "تابعت" المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن مهمة للغاية.
وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "أُحطنا علمًا بالتقارير حول المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، وكما قلت بالأمس فنحن نشجع بشدة الحوار الإيجابي بين جميع الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة)".
وأضاف: "من الواضح للجميع أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، مهمة للغاية".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
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والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.