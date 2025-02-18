خبير: مفاوضات السعودية تعد تتويجا للمسار نحو قمة بين بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250218/خبير-مفاوضات-السعودية-تعد-تتويجا-للمسار-نحو-قمة-بين-بوتين-وترامب-1097933543.html
خبير: مفاوضات السعودية تعد تتويجا للمسار نحو قمة بين بوتين وترامب
خبير: مفاوضات السعودية تعد تتويجا للمسار نحو قمة بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ الإعلام في جامعة "الإمام محمد بن سعود" في الرياض، الدكتور عبد الله الرفاعي، أنّ "السعودية تمر بمرحلة من النجاح الكبير في تعزيز قوتها كوسيط دولي"،... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T18:15+0000
2025-02-18T18:15+0000
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919591_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67170ce6ed7d32eda0d2bda2b23ca229.jpg
وأوضح الرفاعي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "ما تم مناقشته في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي تلى اجتماعات عقدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأيام الماضية، كان تمهيدًا لما حصل اليوم في الرياض".وأضاف الرفاعي أنّ "هناك رغبة واضحة من روسيا والولايات المتحدة في أن تكون الرياض نقطة انطلاق لهذه الجهود السلمية، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كوسيط دولي قوي".وأشار إلى أنّ "الظروف السياسية والدولية المواتية تخلق تفاؤلاً كبيرًا بأن الجهود المبذولة ستؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس في حل النزاع، وأن ما تم سماعه في المؤتمر الصحافي اليوم يثبت أن السعودية قطعت شوطًا كبيرًا نحو حلحلة هذا الملف الشائك".وأوضح أنّه "بعد اجتماع اليوم، ستتواصل الاجتماعات بين اللجان الفنية، والتي عادة ما تكون تفصيلية وشكلية إلى حد ما، إلا إذا كانت القيادة السياسية قد توصلت إلى التفاهمات السياسية اللازمة".ولفت إلى أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد وضع الخطط الاستراتيجية والخروج بآليات التنفيذ لاتفاق السلام بين الأطراف المعنية"، مشددا على أنّ "العقدة الرئيسية في هذه العملية تكمن في أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا بحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات سياسية حقيقية بشأن الحلول المقترحة".وأكد الرفاعي أنّ "القوى الدولية تسعى لتحقيق حلول جذرية للأزمات بدلاً من الحلول المرحلية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك رغبة واضحة في استعادة الاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي". وأضاف أنّ "العالم بأسره يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى اتفاق بين القوى الكبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والصين، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي".وفي حديثه عن المبادرة الأمريكية، أشار الرفاعي إلى أنّها "تعكس اعترافًا من الولايات المتحدة بالخطأ الذي ارتكبته في سياساتها السابقة، لا سيما فيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء الأزمة"، موضحا أنّ "المملكة العربية السعودية، باعتبارها جزءًا من هذا الإطار الدولي، لها مصلحة كبيرة في أن تصل الأمور إلى استقرار كامل في أوروبا".وأختتم الرفاعي بأنّ "الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن تماهيه مع السياسات الأمنية الأمريكية"، بينما أكد أنّ "روسيا تضررت جراء العقوبات الغربية، ولكن من جانب آخر، تأثرت القوى الغربية أيضًا"، مشيرا إلى أنّ "هذه التطورات تمهد الطريق لبداية تأسيس علاقات أكثر انضباطًا بين الدول الكبرى، مما يعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل".رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد تحالفا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامبلافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
https://sarabic.ae/20250218/تصويت-برأيك-هل-تنجح-الرياض-بكسر-الجليد-بين-موسكو-وواشنطن-1097930824.html
https://sarabic.ae/20250218/-وزير-الخارجية-الروسي-وولي-العهد-السعودي-يبحثان-تطوير-العلاقات-الثنائية-1097931634.html
https://sarabic.ae/20250218/روسيا-موسكو-وواشنطن-تتفقان-على-إقامة-حوار-حول-استئناف-التعاون-في-الطاقة-والفضاء-1097929716.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919591_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_da28444050a96250a3b2b5e1d4104750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

خبير: مفاوضات السعودية تعد تتويجا للمسار نحو قمة بين بوتين وترامب

18:15 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) يحضرون اجتماعهم في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) يحضرون اجتماعهم في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ الإعلام في جامعة "الإمام محمد بن سعود" في الرياض، الدكتور عبد الله الرفاعي، أنّ "السعودية تمر بمرحلة من النجاح الكبير في تعزيز قوتها كوسيط دولي"، مشيرًا إلى أنّ "المملكة أصبحت اليوم نقطة انطلاق أساسية نحو تحقيق السلام في العالم".
وأوضح الرفاعي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "ما تم مناقشته في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي تلى اجتماعات عقدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأيام الماضية، كان تمهيدًا لما حصل اليوم في الرياض".

وشدّد على أنّ "هذه الجهود تشير إلى أن الرياض أصبحت منصّة رئيسية لانطلاق السلام في العالم، في منطقة استراتيجية ومهمة تتعلق بالأزمة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على الاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام".

وأضاف الرفاعي أنّ "هناك رغبة واضحة من روسيا والولايات المتحدة في أن تكون الرياض نقطة انطلاق لهذه الجهود السلمية، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كوسيط دولي قوي".
الوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟
16:16 GMT
وأشار إلى أنّ "الظروف السياسية والدولية المواتية تخلق تفاؤلاً كبيرًا بأن الجهود المبذولة ستؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس في حل النزاع، وأن ما تم سماعه في المؤتمر الصحافي اليوم يثبت أن السعودية قطعت شوطًا كبيرًا نحو حلحلة هذا الملف الشائك".

وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "اللقاء الذي تم في الرياض اليوم يعد تتويجًا للمسار الدبلوماسي الذي يهدف إلى الوصول إلى قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب".

وأوضح أنّه "بعد اجتماع اليوم، ستتواصل الاجتماعات بين اللجان الفنية، والتي عادة ما تكون تفصيلية وشكلية إلى حد ما، إلا إذا كانت القيادة السياسية قد توصلت إلى التفاهمات السياسية اللازمة".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزير الخارجية الروسي وولي العهد السعودي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية
16:36 GMT
ولفت إلى أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد وضع الخطط الاستراتيجية والخروج بآليات التنفيذ لاتفاق السلام بين الأطراف المعنية"، مشددا على أنّ "العقدة الرئيسية في هذه العملية تكمن في أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا بحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات سياسية حقيقية بشأن الحلول المقترحة".

وأضاف الرفاعي أنه "من المتوقع أن تبذل الفرق المعنية مزيدًا من الجهود للوصول إلى إعلان رسمي يتوج هذا المسار، تمهيدًا للقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسي"، مؤكدا أنّ "هذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة نحو السلام، وأنه بمجرد توقيع الاتفاق بين الرئيسين، سيبدأ العالم في دخول مرحلة جديدة من الاستقرار".

وأكد الرفاعي أنّ "القوى الدولية تسعى لتحقيق حلول جذرية للأزمات بدلاً من الحلول المرحلية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك رغبة واضحة في استعادة الاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".
وأضاف أنّ "العالم بأسره يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى اتفاق بين القوى الكبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والصين، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
روسيا: موسكو وواشنطن تتفقان على إقامة حوار حول استئناف التعاون في الطاقة والفضاء
15:42 GMT
وفي حديثه عن المبادرة الأمريكية، أشار الرفاعي إلى أنّها "تعكس اعترافًا من الولايات المتحدة بالخطأ الذي ارتكبته في سياساتها السابقة، لا سيما فيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء الأزمة"، موضحا أنّ "المملكة العربية السعودية، باعتبارها جزءًا من هذا الإطار الدولي، لها مصلحة كبيرة في أن تصل الأمور إلى استقرار كامل في أوروبا".
وأختتم الرفاعي بأنّ "الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن تماهيه مع السياسات الأمنية الأمريكية"، بينما أكد أنّ "روسيا تضررت جراء العقوبات الغربية، ولكن من جانب آخر، تأثرت القوى الغربية أيضًا"، مشيرا إلى أنّ "هذه التطورات تمهد الطريق لبداية تأسيس علاقات أكثر انضباطًا بين الدول الكبرى، مما يعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل".
رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد تحالفا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب
لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала