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روسيا: موسكو وواشنطن تتفقان على إقامة حوار حول استئناف التعاون في الطاقة والفضاء
روسيا: موسكو وواشنطن تتفقان على إقامة حوار حول استئناف التعاون في الطاقة والفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وأمريكا توصلتا في اجتماع العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق لإقامة حوار بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:42+0000
2025-02-18T16:22+0000
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وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تم التوصل إلى اتفاقات لإقامة حوار للاتفاق بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في الاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والفضاء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان: "خلال وجودهما (الوفد الروسي) في الرياض، استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) ويوري أوشاكوف (مساعد الرئيس الروسي)، وأعربا عن امتنانهما للتنظيم الممتاز للمفاوضات الروسية الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.وقال لافروف للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية

روسيا: موسكو وواشنطن تتفقان على إقامة حوار حول استئناف التعاون في الطاقة والفضاء

15:42 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 16:22 GMT 18.02.2025)
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وأمريكا توصلتا في اجتماع العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق لإقامة حوار بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في الاقتصاد والطاقة والفضاء.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تم التوصل إلى اتفاقات لإقامة حوار للاتفاق بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في الاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والفضاء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وتابع البيان: "اتفق الطرفان على استئناف قنوات الاتصال بشأن القضايا الدولية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مسائل السلام والأمن باعتبارهما قوتين نوويتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
13:45 GMT
وأضاف البيان: "خلال وجودهما (الوفد الروسي) في الرياض، استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) ويوري أوشاكوف (مساعد الرئيس الروسي)، وأعربا عن امتنانهما للتنظيم الممتاز للمفاوضات الروسية الأمريكية".

وتابع البيان: "كما تم بحث قضايا تنفيذ الاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التطوير الشامل للعلاقات الثنائية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.
الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
11:10 GMT
وقال لافروف للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
07:30 GMT
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
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