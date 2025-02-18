https://sarabic.ae/20250218/روسيا-موسكو-وواشنطن-تتفقان-على-إقامة-حوار-حول-استئناف-التعاون-في-الطاقة-والفضاء-1097929716.html
روسيا: موسكو وواشنطن تتفقان على إقامة حوار حول استئناف التعاون في الطاقة والفضاء
روسيا: موسكو وواشنطن تتفقان على إقامة حوار حول استئناف التعاون في الطاقة والفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وأمريكا توصلتا في اجتماع العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق لإقامة حوار بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:42+0000
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2025-02-18T16:22+0000
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وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تم التوصل إلى اتفاقات لإقامة حوار للاتفاق بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في الاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والفضاء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان: "خلال وجودهما (الوفد الروسي) في الرياض، استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) ويوري أوشاكوف (مساعد الرئيس الروسي)، وأعربا عن امتنانهما للتنظيم الممتاز للمفاوضات الروسية الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.وقال لافروف للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية
روسيا: موسكو وواشنطن تتفقان على إقامة حوار حول استئناف التعاون في الطاقة والفضاء
15:42 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 16:22 GMT 18.02.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وأمريكا توصلتا في اجتماع العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق لإقامة حوار بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في الاقتصاد والطاقة والفضاء.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تم التوصل إلى اتفاقات لإقامة حوار للاتفاق بشأن تنسيق سبل استئناف التعاون في الاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والفضاء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وتابع البيان: "اتفق الطرفان على استئناف قنوات الاتصال بشأن القضايا الدولية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مسائل السلام والأمن باعتبارهما قوتين نوويتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "خلال وجودهما (الوفد الروسي) في الرياض، استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) ويوري أوشاكوف (مساعد الرئيس الروسي)، وأعربا عن امتنانهما للتنظيم الممتاز للمفاوضات الروسية الأمريكية".
وتابع البيان: "كما تم بحث قضايا تنفيذ الاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التطوير الشامل للعلاقات الثنائية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي
ذي المنفعة المتبادلة.
وقال لافروف للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.