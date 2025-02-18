https://sarabic.ae/20250218/رئيس-الوزراء-الفرنسي-نشهد-تحالفا-لا-يمكن-تصوره-بين-بوتين-وترامب-1097932158.html

رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد تحالفا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب

رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد تحالفا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يفعله لمواجهة التفاعل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T17:05+0000

2025-02-18T17:05+0000

2025-02-18T17:05+0000

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وقال بايرو: "إننا نشهد تحالفًا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب، يعمل على تهميش أوروبا على أراضيها، ومن المروع أن نرى ضعف الاتحاد الأوروبي في هذه القضية".وانعقدت في باريس، يوم أمس الاثنين، قمة غير رسمية لعدد من الزعماء الأوروبيين لمناقشة قضية أوكرانيا والأمن في أوروبا في ضوء المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي النشر المحتمل لقوات غربية في أوكرانيا، ولم يصدر ماكرون بيانا مشتركا أو مؤتمرا صحفيا، وكما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للصحفيين، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أوكرانيا في القمة.وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية

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