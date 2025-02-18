https://sarabic.ae/20250218/رئيس-الوزراء-الفرنسي-نشهد-تحالفا-لا-يمكن-تصوره-بين-بوتين-وترامب-1097932158.html
رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد تحالفا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب
رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد تحالفا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يفعله لمواجهة التفاعل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بايرو: "إننا نشهد تحالفًا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب، يعمل على تهميش أوروبا على أراضيها، ومن المروع أن نرى ضعف الاتحاد الأوروبي في هذه القضية".وانعقدت في باريس، يوم أمس الاثنين، قمة غير رسمية لعدد من الزعماء الأوروبيين لمناقشة قضية أوكرانيا والأمن في أوروبا في ضوء المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي النشر المحتمل لقوات غربية في أوكرانيا، ولم يصدر ماكرون بيانا مشتركا أو مؤتمرا صحفيا، وكما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للصحفيين، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أوكرانيا في القمة.وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد تحالفا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يفعله لمواجهة التفاعل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بايرو: "إننا نشهد تحالفًا لا يمكن تصوره بين بوتين وترامب، يعمل على تهميش أوروبا على أراضيها، ومن المروع أن نرى ضعف الاتحاد الأوروبي في هذه القضية".
واشتكى رئيس الوزراء من أن اجتماع الزعماء الأوروبيين الذي عقد في قصر الإليزيه، والذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يجلب أي وضوح بشأن القضايا الأمنية في القارة، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية.
وانعقدت في باريس، يوم أمس الاثنين، قمة غير رسمية لعدد من الزعماء الأوروبيين لمناقشة قضية أوكرانيا والأمن في أوروبا في ضوء المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي النشر المحتمل لقوات غربية في أوكرانيا، ولم يصدر ماكرون بيانا مشتركا أو مؤتمرا صحفيا، وكما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للصحفيين، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أوكرانيا في القمة.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.