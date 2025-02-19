https://sarabic.ae/20250219/ماسك-يؤيد-الرأي-القائل-بأن-زيلينسكي-لا-يريد-السلام-في-أوكرانيا-بل-المال-والسلطة-1097938345.html
ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة
ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة
سبوتنيك عربي
أيّد إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي الشهير ووزير الكفاءة الحكومية في الإدارة الأمريكية، الرأي القائل بأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في تسوية الصراع في... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T05:02+0000
2025-02-19T05:02+0000
2025-02-19T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيلون ماسك
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104551/48/1045514876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7bc59b17ce6b88336d541df0d47b439.jpg
موسكو - سبوتنيك. وعلّق ماسك باستخدام رمز تعبيري يشير إلى نسبة 100%، على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه أن "زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد المال والسلطة".ويوم أمس الثلاثاء، اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثّل روسيا، وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، كما مثّل الولايات المتحدة الأمريكية وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.وأكد الوزير لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا خلال المحادثات الثنائية، على ضرورة عدم إثارة أي مواجهات بين البلدين، وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على صياغة عملية تسوية للأزمة الأوكرانية، قريبا.كما أشار كيريل دميتريف، المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.وأعلنت الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات الأمس، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا، كما لفت روبيو، إلى اتفاق واشنطن وموسكو، على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طاقميهما.
https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104551/48/1045514876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a98f4e3fdfc12e48c488d9b7fc3ae2fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيلون ماسك, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة
أيّد إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي الشهير ووزير الكفاءة الحكومية في الإدارة الأمريكية، الرأي القائل بأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في تسوية الصراع في أوكرانيا، بل يريد المال والسلطة.
موسكو - سبوتنيك. وعلّق ماسك باستخدام رمز تعبيري يشير إلى نسبة 100%، على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه أن "زيلينسكي لا يريد السلام
، بل يريد المال والسلطة".
ويوم أمس الثلاثاء، اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثّل روسيا، وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، كما مثّل الولايات المتحدة الأمريكية وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.
وأكد الوزير لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا خلال المحادثات الثنائية، على ضرورة عدم إثارة أي مواجهات بين البلدين، وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على صياغة عملية تسوية للأزمة الأوكرانية، قريبا.
كما أشار كيريل دميتريف، المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات الأمس، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا، كما لفت روبيو، إلى اتفاق واشنطن وموسكو، على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طاقميهما.