ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة

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09:17 GMT
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
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ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
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183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
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12:33 GMT
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7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250219/ماسك-يؤيد-الرأي-القائل-بأن-زيلينسكي-لا-يريد-السلام-في-أوكرانيا-بل-المال-والسلطة-1097938345.html
ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة
ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة
سبوتنيك عربي
أيّد إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي الشهير ووزير الكفاءة الحكومية في الإدارة الأمريكية، الرأي القائل بأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في تسوية الصراع في... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T05:02+0000
2025-02-19T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيلون ماسك
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وعلّق ماسك باستخدام رمز تعبيري يشير إلى نسبة 100%، على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه أن "زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد المال والسلطة".ويوم أمس الثلاثاء، اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثّل روسيا، وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، كما مثّل الولايات المتحدة الأمريكية وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.وأكد الوزير لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا خلال المحادثات الثنائية، على ضرورة عدم إثارة أي مواجهات بين البلدين، وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على صياغة عملية تسوية للأزمة الأوكرانية، قريبا.كما أشار كيريل دميتريف، المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.وأعلنت الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات الأمس، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا، كما لفت روبيو، إلى اتفاق واشنطن وموسكو، على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طاقميهما.
https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html
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إيلون ماسك, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ماسك يؤيد الرأي القائل بأن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا بل المال والسلطة

05:02 GMT 19.02.2025
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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أيّد إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي الشهير ووزير الكفاءة الحكومية في الإدارة الأمريكية، الرأي القائل بأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في تسوية الصراع في أوكرانيا، بل يريد المال والسلطة.
موسكو - سبوتنيك. وعلّق ماسك باستخدام رمز تعبيري يشير إلى نسبة 100%، على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه أن "زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد المال والسلطة".
ويوم أمس الثلاثاء، اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثّل روسيا، وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، كما مثّل الولايات المتحدة الأمريكية وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.
وأكد الوزير لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا خلال المحادثات الثنائية، على ضرورة عدم إثارة أي مواجهات بين البلدين، وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على صياغة عملية تسوية للأزمة الأوكرانية، قريبا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا
أمس, 22:37 GMT
كما أشار كيريل دميتريف، المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات الأمس، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا، كما لفت روبيو، إلى اتفاق واشنطن وموسكو، على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طاقميهما.
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