https://sarabic.ae/20250218/إعلام-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-أرعبت-السياسيين-في-كييف-والعواصم-الأوروبية-1097933368.html

إعلام: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أرعبت السياسيين في كييف والعواصم الأوروبية

إعلام: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أرعبت السياسيين في كييف والعواصم الأوروبية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض أثارت قلقا شديدا لدى السياسيين في كييف والعواصم الأوروبية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T18:13+0000

2025-02-18T18:13+0000

2025-02-18T18:13+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "هذه الأجندة الطموحة تثير الرعب في قلوب السياسيين في كييف والعواصم الأوروبية، الذين يشعرون بالقلق من أن التقارب بين واشنطن وموسكو يحدث دون علمهم".وأوضح المقال المنشور في تلك الوسائل أن الأهداف شملت استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، التي تضررت بسبب الصراع في أوكرانيا، فضلاً عن التحضير للقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية

https://sarabic.ae/20250218/رئيس-الوزراء-الفرنسي-نشهد-تحالفا-لا-يمكن-تصوره-بين-بوتين-وترامب-1097932158.html

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