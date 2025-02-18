https://sarabic.ae/20250218/البيت-الأبيض-المباحثات-الأمريكية-الروسية-في-الرياض-خطوة-مهمة-نحو-السلام-بأوكرانيا-1097934590.html
البيت الأبيض: المباحثات الأمريكية الروسية في الرياض خطوة مهمة نحو السلام بأوكرانيا
البيت الأبيض: المباحثات الأمريكية الروسية في الرياض خطوة مهمة نحو السلام بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن اللقاء والمحادثات بين المسؤولين الروس والأمريكيين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، كانت "خطوة... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T19:01+0000
2025-02-18T19:01+0000
2025-02-18T19:01+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إنها خطوة حقيقية كبيرة نحو السلام".وأضاف ليفيت أن المحادثات بين موسكو وواشنطن هي الخطوة الأولى من بين خطوات عدة أخرى ستكون ضرورية لحل الصراع في أوكرانيا، مشددة على ضرورة الاستماع والتحدث إلى جميع أطراف الصراع.وأكدت ليفيت إن الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تبذل أي جهود دبلوماسية أو تعقد أي مناقشات لحل الصراع في أوكرانيا.وأوضحت أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، يتخذ "خطوات مهمة" لحل النزاع في أسابيعه الأولى في منصبه.وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
https://sarabic.ae/20250218/تصويت-برأيك-هل-تنجح-الرياض-بكسر-الجليد-بين-موسكو-وواشنطن-1097930824.html
https://sarabic.ae/20250218/خبير-مفاوضات-السعودية-تعد-تتويجا-للمسار-نحو-قمة-بين-بوتين-وترامب-1097933543.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: المباحثات الأمريكية الروسية في الرياض خطوة مهمة نحو السلام بأوكرانيا
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن اللقاء والمحادثات بين المسؤولين الروس والأمريكيين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، كانت "خطوة كبيرة" نحو السلام في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إنها خطوة حقيقية كبيرة نحو السلام".
وأضاف ليفيت أن المحادثات بين موسكو وواشنطن هي الخطوة الأولى من بين خطوات عدة أخرى ستكون ضرورية لحل الصراع في أوكرانيا، مشددة على ضرورة الاستماع والتحدث إلى جميع أطراف الصراع.
وأكدت ليفيت إن الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تبذل أي جهود دبلوماسية أو تعقد أي مناقشات لحل الصراع في أوكرانيا.
وقالت تعليقا على تقاعس الولايات المتحدة في عهد الحكومة السابقة في سياق إنهاء الصراع في أوكرانيا: "الإدارة السابقة لم يكن لديها أي مفاوضات أو مناقشات أو دبلوماسية للقيام بذلك".
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، يتخذ "خطوات مهمة" لحل النزاع في أسابيعه الأولى في منصبه.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.