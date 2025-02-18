https://sarabic.ae/20250218/لافروف-أجواء-المحادثات-بين-موسكو-وواشنطن-كانت-إيجابية-1097929992.html

لافروف: أجواء المحادثات بين موسكو وواشنطن كانت إيجابية

لافروف: أجواء المحادثات بين موسكو وواشنطن كانت إيجابية

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض سادتها أجواء إيجابية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T15:49+0000

2025-02-18T15:49+0000

2025-02-18T16:09+0000

روسيا

موسكو

موسكو

سيرغي لافروف

واشنطن

مفاوضات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095541487_0:5:3076:1735_1920x0_80_0_0_fbcfe02ad57e3c6be1125c1c045433fa.jpg

وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "أعتقد أنها إيجابية، بما أن هناك مفاوضات جيدة، فهذا يعني أنه كان هناك جوا إيجابيا، الأشخاص الإيجابيون يخلقون جوا إيجابيا".وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".وتابع: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".وأكد لافروف أن المحادثات مع الجانب الأمريكي في الرياض كانت مفيدة، موضحا: "تكون لدي انطباع بأن الجانب الأمريكي بدأ بتفهم الموقف الروسي بشكل أفضل".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية

https://sarabic.ae/20250218/لافروف-المشاورات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-ستكون-منتظمة-1097925418.html

https://sarabic.ae/20250218/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-الرياض--1097920614.html

موسكو

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض سبوتنيك عربي لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض 2025-02-18T15:49+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, موسكو, موسكو, سيرغي لافروف, واشنطن, مفاوضات