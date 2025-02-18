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https://sarabic.ae/20250218/لافروف-أجواء-المحادثات-بين-موسكو-وواشنطن-كانت-إيجابية-1097929992.html
لافروف: أجواء المحادثات بين موسكو وواشنطن كانت إيجابية
لافروف: أجواء المحادثات بين موسكو وواشنطن كانت إيجابية
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض سادتها أجواء إيجابية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:49+0000
2025-02-18T16:09+0000
روسيا
موسكو
موسكو
سيرغي لافروف
واشنطن
مفاوضات
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وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "أعتقد أنها إيجابية، بما أن هناك مفاوضات جيدة، فهذا يعني أنه كان هناك جوا إيجابيا، الأشخاص الإيجابيون يخلقون جوا إيجابيا".وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".وتابع: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".وأكد لافروف أن المحادثات مع الجانب الأمريكي في الرياض كانت مفيدة، موضحا: "تكون لدي انطباع بأن الجانب الأمريكي بدأ بتفهم الموقف الروسي بشكل أفضل".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
https://sarabic.ae/20250218/لافروف-المشاورات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-ستكون-منتظمة-1097925418.html
https://sarabic.ae/20250218/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-الرياض--1097920614.html
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لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض
سبوتنيك عربي
لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض
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روسيا, موسكو, موسكو, سيرغي لافروف, واشنطن, مفاوضات
روسيا, موسكو, موسكو, سيرغي لافروف, واشنطن, مفاوضات

لافروف: أجواء المحادثات بين موسكو وواشنطن كانت إيجابية

15:49 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 16:09 GMT 18.02.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض سادتها أجواء إيجابية.
وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "أعتقد أنها إيجابية، بما أن هناك مفاوضات جيدة، فهذا يعني أنه كان هناك جوا إيجابيا، الأشخاص الإيجابيون يخلقون جوا إيجابيا".
وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".

وكان لافروف قد صرح للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".

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وتابع: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".

وأضاف لافروف: "كان هناك اهتمام كبير بإزالة العقبات المصطنعة أمام تطوير التعاون المتبادل المنفعة (بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية)".

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وأكد لافروف أن المحادثات مع الجانب الأمريكي في الرياض كانت مفيدة، موضحا: "تكون لدي انطباع بأن الجانب الأمريكي بدأ بتفهم الموقف الروسي بشكل أفضل".

وأضاف لافروف: "أعتقد أن المحادثات كانت مفيدة جدًا، لم نستمع فقط بل سمعنا بعضنا بعضا، لدي سبب للاعتقاد بأن الجانب الأمريكي بدأ يفهم موقفنا بشكل أفضل".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
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