https://sarabic.ae/20250218/الإمارات-تعلق-على-استضافة-السعودية-مباحثات-روسية-أمريكية-1097934447.html
الإمارات تعلق على استضافة السعودية مباحثات روسية أمريكية
الإمارات تعلق على استضافة السعودية مباحثات روسية أمريكية
سبوتنيك عربي
رحبت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بالمباحثات التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض بين الوفدين الروسي والأمريكي، بشأن الأزمة الأوكرانية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T18:42+0000
2025-02-18T18:42+0000
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وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية، عن أملها في أن تكون المحادثات خطوة مهمة نحو جسر الهوة وتعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع والذي مضى عليه نحو 3 سنوات.وثمنت الإمارات، الجهود التي بذلتها السعودية لاستضافة هذه المباحثات، والتي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.كما أكد البيان على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الحلول السلمية للنزاعات، والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية.وفي وقت سابق اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250218/لافروف-أجواء-المحادثات-بين-موسكو-وواشنطن-كانت-إيجابية-1097929992.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تعلق على استضافة السعودية مباحثات روسية أمريكية
18:42 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 18:43 GMT 18.02.2025)
رحبت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بالمباحثات التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض بين الوفدين الروسي والأمريكي، بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية، عن أملها في أن تكون المحادثات خطوة مهمة نحو جسر الهوة وتعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع والذي مضى عليه نحو 3 سنوات.
وثمنت الإمارات، الجهود التي بذلتها السعودية لاستضافة هذه المباحثات، والتي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.
كما أكد البيان على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الحلول السلمية للنزاعات، والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية.
وفي وقت سابق اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.