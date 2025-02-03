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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250203/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يكشف-عن-تكتيكات-سرية-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1097440764.html
الأمين العام لحلف الناتو يكشف عن تكتيكات سرية للمفاوضات بشأن أوكرانيا
الأمين العام لحلف الناتو يكشف عن تكتيكات سرية للمفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الحلف لديه تكتيكات سرية للتفاوض بشأن الصراع في أوكرانيا. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T17:50+0000
2025-02-03T17:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن روته: "لدى دول حلف شمال الأطلسي استراتيجية لعقد محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنهم يحتفظون بتكتيكاتها "سرية" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على حد قوله.وأشارت موسكو مراراً إلى استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً عليها، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع روسياوفي وقت سابق من اليوم، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن المشاورات الآن تدور حول احتياجات الحلف الدفاعية، والمخصصات المالية التي ستكون أعلى بكثير من 2%، من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء. وقال روته: "نحتاج إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والصناعة العسكرية، لكننا سنحدد مستوى التكلفة الدقيقة لاحقًا بناء على المهام المحددة، ويستمر تقييم الثغرات والمستوى الحالي لكل بلد عضو (في الناتو)، وكذلك مستوى (الالتزام) المطلوب، وبناءً على هذا التقييم، سنقرر التزامات جديدة لتمويل الدفاع، لكن هذا سيكون أعلى بكثير من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي".ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي
https://sarabic.ae/20250203/روته-إنفاق-الدول-الأعضاء-في-الناتو-على-الدفاع-سيتجاوز-2-من-الناتج-المحلي-1097434581.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو

الأمين العام لحلف الناتو يكشف عن تكتيكات سرية للمفاوضات بشأن أوكرانيا

17:50 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الحلف لديه تكتيكات سرية للتفاوض بشأن الصراع في أوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن روته: "لدى دول حلف شمال الأطلسي استراتيجية لعقد محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنهم يحتفظون بتكتيكاتها "سرية" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على حد قوله.

وأوضح أن هذه السياسة مرتبطة بالخوف من "جعل بوتين أكثر ذكاءً مما هو عليه بالفعل".

وأشارت موسكو مراراً إلى استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً عليها، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع روسيا
رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
روته: إنفاق الدول الأعضاء في الناتو على الدفاع سيتجاوز 2% من الناتج المحلي
13:55 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن المشاورات الآن تدور حول احتياجات الحلف الدفاعية، والمخصصات المالية التي ستكون أعلى بكثير من 2%، من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
وقال روته: "نحتاج إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والصناعة العسكرية، لكننا سنحدد مستوى التكلفة الدقيقة لاحقًا بناء على المهام المحددة، ويستمر تقييم الثغرات والمستوى الحالي لكل بلد عضو (في الناتو)، وكذلك مستوى (الالتزام) المطلوب، وبناءً على هذا التقييم، سنقرر التزامات جديدة لتمويل الدفاع، لكن هذا سيكون أعلى بكثير من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي
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