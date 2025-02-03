https://sarabic.ae/20250203/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يكشف-عن-تكتيكات-سرية-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1097440764.html

الأمين العام لحلف الناتو يكشف عن تكتيكات سرية للمفاوضات بشأن أوكرانيا

الأمين العام لحلف الناتو يكشف عن تكتيكات سرية للمفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الحلف لديه تكتيكات سرية للتفاوض بشأن الصراع في أوكرانيا. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T17:50+0000

2025-02-03T17:50+0000

2025-02-03T17:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9afc48e13c4d69855299478d88077c2.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن روته: "لدى دول حلف شمال الأطلسي استراتيجية لعقد محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنهم يحتفظون بتكتيكاتها "سرية" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على حد قوله.وأشارت موسكو مراراً إلى استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً عليها، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع روسياوفي وقت سابق من اليوم، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن المشاورات الآن تدور حول احتياجات الحلف الدفاعية، والمخصصات المالية التي ستكون أعلى بكثير من 2%، من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء. وقال روته: "نحتاج إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والصناعة العسكرية، لكننا سنحدد مستوى التكلفة الدقيقة لاحقًا بناء على المهام المحددة، ويستمر تقييم الثغرات والمستوى الحالي لكل بلد عضو (في الناتو)، وكذلك مستوى (الالتزام) المطلوب، وبناءً على هذا التقييم، سنقرر التزامات جديدة لتمويل الدفاع، لكن هذا سيكون أعلى بكثير من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي".ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي

https://sarabic.ae/20250203/روته-إنفاق-الدول-الأعضاء-في-الناتو-على-الدفاع-سيتجاوز-2-من-الناتج-المحلي-1097434581.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو