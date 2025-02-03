https://sarabic.ae/20250203/روته-إنفاق-الدول-الأعضاء-في-الناتو-على-الدفاع-سيتجاوز-2-من-الناتج-المحلي-1097434581.html
روته: إنفاق الدول الأعضاء في الناتو على الدفاع سيتجاوز 2% من الناتج المحلي
روته: إنفاق الدول الأعضاء في الناتو على الدفاع سيتجاوز 2% من الناتج المحلي
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الإثنين، أن المشاورات الآن تدور حول احتياجات الحلف الدفاعية، والمخصصات المالية التي ستكون أعلى... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T13:55+0000
2025-02-03T13:55+0000
2025-02-03T13:55+0000
الناتو
رصد عسكري
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وقال روته: "نحتاج إلى زيادة الإنفاق على الدفاع وعلى الصناعة العسكرية، لكننا سنحدد مستوى التكلفة الدقيقة لاحقًا بناء على المهام المحددة، ويستمر تقييم الثغرات والمستوى الحالي لكل بلد عضو (في الناتو)، وكذلك مستوى (الالتزام) المطلوب، وبناءً على هذا التقييم، سنقرر التزامات جديدة لتمويل الدفاع، لكن هذا سيكون أعلى بكثير من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي".وأكّد روته: "يمكنني أن أؤكد لكم ذلك".وقال روته في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أنه "بالنظر إلى حجم الاقتصاد الألماني، فمن الطبيعي أن نريد منهم أن يبذلوا المزيد".وأكد أن ألمانيا هي المانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في أوروبا، وأشار أيضًا إلى خطط نقل لواء ألماني إلى ليتوانيا.ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي
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https://sarabic.ae/20250124/الحلف-لا-يحمي-أمريكا-ترامب-يسمح-بوقف-تمويل-الناتو-1097095568.html
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الناتو, رصد عسكري
روته: إنفاق الدول الأعضاء في الناتو على الدفاع سيتجاوز 2% من الناتج المحلي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الإثنين، أن المشاورات الآن تدور حول احتياجات الحلف الدفاعية، والمخصصات المالية التي ستكون أعلى بكثير من 2%، من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
وقال روته: "نحتاج إلى زيادة الإنفاق على الدفاع وعلى الصناعة العسكرية، لكننا سنحدد مستوى التكلفة الدقيقة لاحقًا بناء على المهام المحددة، ويستمر تقييم الثغرات والمستوى الحالي لكل بلد عضو (في الناتو)، وكذلك مستوى (الالتزام) المطلوب، وبناءً على هذا التقييم، سنقرر التزامات جديدة لتمويل الدفاع، لكن هذا سيكون أعلى بكثير من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكّد روته: "يمكنني أن أؤكد لكم ذلك".
وقال روته، يوم أمس الأحد، إنه من المتوقع أن تزيد ألمانيا، نظرا لحجم اقتصادها، الإنفاق والإنتاج العسكري، وأوصى أيضا أعضاء الحلف بـ"الاستعداد للحرب".
وقال روته في مقابلة
مع صحيفة ألمانية، أنه "بالنظر إلى حجم الاقتصاد الألماني، فمن الطبيعي أن نريد منهم أن يبذلوا المزيد".
أنا مقتنع أنه بالنسبة لألمانيا، مع شركات الأسلحة الرائعة وإمكانات الابتكار، فإن هذا يعني أنه سيتعين عليها زيادة الإنتاج. تحتاج ألمانيا إلى زيادة الإنتاج.
وأكد أن ألمانيا هي المانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في أوروبا، وأشار أيضًا إلى خطط نقل لواء ألماني إلى ليتوانيا.