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من الملعب
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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29 د
مساحة حرة
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18:33 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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المقهى الثقافي
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
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https://sarabic.ae/20250129/وفد-من-الناتو-يزور-دولة-عربية-لتعزيز-التعاون-معها-ويلتقي-بقائد-جيشها-1097263930.html
وفد من الناتو يزور دولة عربية لتعزيز التعاون معها ويلتقي بقائد جيشها
وفد من الناتو يزور دولة عربية لتعزيز التعاون معها ويلتقي بقائد جيشها
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T08:41+0000
2025-01-29T08:41+0000
الجزائر
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وقال الفريق أول شنقريحة، إن "هذه الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الحلف لتعزيز الحوار مع الجزائر، لاسيما بخصوص إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين، كما أنها فرصة لتبادل الرؤى حول الوضع بالمنطقة وكذا البحث عن سبل تطوير التعاون المشترك".وأضاف: "نعتبر الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه الجزائر عام 2000، أحد الأطر الهامة التي تتيح التشاور حول قضايا الأمن المشترك والتصدي بفعالية أكثر للتهديدات التي تؤثر على استقرار المنطقة"، حسب موقع "النهار" الجزائري.وأكد أن "الحوار بين الجزائر وحلف الناتو، يعكس التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون, حيث مكن ذلك من إرساء شراكة متينة ومثمرة ميزتها ديناميكية التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات، كما أنها تعززت من خلال عدة زيارات رفيعة المستوى من الجانبين". بدوره، أشاد كولومينا، بما لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدفع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره، مثمنا جهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة.
https://sarabic.ae/20240819/الرئيس-الجزائري-يثير-تفاعلا-بتصريح-الجيش-جاهز-إذا-فتحوا-الحدود-مع-غزة-فيديو-1091877542.html
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الجزائر, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وفد من الناتو يزور دولة عربية لتعزيز التعاون معها ويلتقي بقائد جيشها

08:41 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Anis Belghoulالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Anis Belghoul
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استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقال الفريق أول شنقريحة، إن "هذه الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الحلف لتعزيز الحوار مع الجزائر، لاسيما بخصوص إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين، كما أنها فرصة لتبادل الرؤى حول الوضع بالمنطقة وكذا البحث عن سبل تطوير التعاون المشترك".
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
الرئيس الجزائري يثير تفاعلا بتصريح "الجيش جاهز إذا فتحوا الحدود مع غزة".. فيديو
19 أغسطس 2024, 06:39 GMT
وأضاف: "نعتبر الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه الجزائر عام 2000، أحد الأطر الهامة التي تتيح التشاور حول قضايا الأمن المشترك والتصدي بفعالية أكثر للتهديدات التي تؤثر على استقرار المنطقة"، حسب موقع "النهار" الجزائري.
وأكد أن "الحوار بين الجزائر وحلف الناتو، يعكس التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون, حيث مكن ذلك من إرساء شراكة متينة ومثمرة ميزتها ديناميكية التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات، كما أنها تعززت من خلال عدة زيارات رفيعة المستوى من الجانبين".
بدوره، أشاد كولومينا، بما لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدفع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره، مثمنا جهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة.
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