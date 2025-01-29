https://sarabic.ae/20250129/وفد-من-الناتو-يزور-دولة-عربية-لتعزيز-التعاون-معها-ويلتقي-بقائد-جيشها-1097263930.html
وفد من الناتو يزور دولة عربية لتعزيز التعاون معها ويلتقي بقائد جيشها
وفد من الناتو يزور دولة عربية لتعزيز التعاون معها ويلتقي بقائد جيشها
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T08:41+0000
2025-01-29T08:41+0000
2025-01-29T08:41+0000
الجزائر
الناتو
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102962/18/1029621841_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_75f26cfc24737779b551e5435d3d5dd7.jpg
وقال الفريق أول شنقريحة، إن "هذه الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الحلف لتعزيز الحوار مع الجزائر، لاسيما بخصوص إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين، كما أنها فرصة لتبادل الرؤى حول الوضع بالمنطقة وكذا البحث عن سبل تطوير التعاون المشترك".وأضاف: "نعتبر الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه الجزائر عام 2000، أحد الأطر الهامة التي تتيح التشاور حول قضايا الأمن المشترك والتصدي بفعالية أكثر للتهديدات التي تؤثر على استقرار المنطقة"، حسب موقع "النهار" الجزائري.وأكد أن "الحوار بين الجزائر وحلف الناتو، يعكس التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون, حيث مكن ذلك من إرساء شراكة متينة ومثمرة ميزتها ديناميكية التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات، كما أنها تعززت من خلال عدة زيارات رفيعة المستوى من الجانبين". بدوره، أشاد كولومينا، بما لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدفع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره، مثمنا جهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة.
https://sarabic.ae/20240819/الرئيس-الجزائري-يثير-تفاعلا-بتصريح-الجيش-جاهز-إذا-فتحوا-الحدود-مع-غزة-فيديو-1091877542.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102962/18/1029621841_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_c3cae8a08d67b9e4d836cb64cb662f49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وفد من الناتو يزور دولة عربية لتعزيز التعاون معها ويلتقي بقائد جيشها
استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقال الفريق أول شنقريحة، إن "هذه الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الحلف لتعزيز الحوار مع الجزائر، لاسيما بخصوص إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين، كما أنها فرصة لتبادل الرؤى حول الوضع بالمنطقة وكذا البحث عن سبل تطوير التعاون المشترك".
وأضاف: "نعتبر الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه الجزائر عام 2000، أحد الأطر الهامة التي تتيح التشاور حول قضايا الأمن المشترك والتصدي بفعالية أكثر للتهديدات التي تؤثر على استقرار المنطقة"، حسب موقع
"النهار" الجزائري.
وأكد أن "الحوار بين الجزائر وحلف الناتو، يعكس التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون, حيث مكن ذلك من إرساء شراكة متينة ومثمرة ميزتها ديناميكية التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات، كما أنها تعززت من خلال عدة زيارات رفيعة المستوى من الجانبين".
بدوره، أشاد كولومينا، بما لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدفع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره، مثمنا جهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة.