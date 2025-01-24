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"الحلف لا يحمي أمريكا"... ترامب يسمح بوقف تمويل الناتو
"الحلف لا يحمي أمريكا"... ترامب يسمح بوقف تمويل الناتو
سبوتنيك عربي
سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحكومة الأمريكية بوقف التمويل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً الحلف بعدم حماية واشنطن. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T05:19+0000
2025-01-24T05:20+0000
العالم
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نحميهم وهم لا يحموننا. هل تعلمون؟ لذا لست متأكدا من أنه يتعين علينا إنفاق أي شيء، لكن يتعين علينا بالتأكيد مساعدتهم".وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، يوم أمس الخميس، أعلن ترامب أنه سيطلب من جميع دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يفعلوا ذلك قبلي، لقد أصريت، ودفعوا، لأن الولايات المتحدة لعبت في ذلك الوقت دورًا حاسمًا حقًا، لكن ذلك كان غير عادل لبلدنا".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أمس الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين، قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على توفيرها.ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعيخبير غربي يكشف ما ينتظر أوكرانيا خلال أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيضالناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250123/الناتو-أوروبا-قد-تضطر-لدفع-ثمن-الإمدادات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1097074335.html
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العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

"الحلف لا يحمي أمريكا"... ترامب يسمح بوقف تمويل الناتو

05:19 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 05:20 GMT 24.01.2025)
© AP Photo / Matt Rourke الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحكومة الأمريكية بوقف التمويل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً الحلف بعدم حماية واشنطن.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نحميهم وهم لا يحموننا. هل تعلمون؟ لذا لست متأكدا من أنه يتعين علينا إنفاق أي شيء، لكن يتعين علينا بالتأكيد مساعدتهم".

وكرر ترامب وجهة نظره بأن "أعضاء التحالف يجب أن يرفعوا الإنفاق الدفاعي من 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي".

وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، يوم أمس الخميس، أعلن ترامب أنه سيطلب من جميع دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن "العديد من أعضاء الحلف لم يتمكنوا، منذ فترة طويلة، من الالتزام بنسبة 2% من الإنفاق الدفاعي"، حتى أصر هو نفسه على الالتزام بهذا المؤشر، بحسب قوله.

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الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
أمس, 12:26 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يفعلوا ذلك قبلي، لقد أصريت، ودفعوا، لأن الولايات المتحدة لعبت في ذلك الوقت دورًا حاسمًا حقًا، لكن ذلك كان غير عادل لبلدنا".
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أمس الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين، قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على توفيرها.
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