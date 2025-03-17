https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تسيران-على-الطريق-الصحيح-لإحياء-العلاقات-1098723504.html

الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات

الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T16:01+0000

2025-03-17T16:01+0000

2025-03-17T16:01+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/97/1043329793_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7a3a876d890ae4b6d71c22521c5eb59c.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".وقال بيسكوف إن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.وعلق بيسكوف على المحادثة الهاتفية الجديدة بين بوتين وترامب، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، قائلا: "هذه خطوة مهمة للغاية، ومن شأنها أن تحدد لهجة بقية التحرك".ووصف بيسكوف المناقشات الجارية بشأن احتمال إرسال قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا بأنها اتجاه خطير.وقال بيسكوف تعليقا على المناقشات في الدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا، بشأن إمكانية إرسال فرقة إلى أوكرانيا: "هذا اتجاه خطير للغاية".وأوضح بيسكوف أن قرار أمريكا بالانسحاب من المجموعة الدولية للتحقيق بممارسات روسيا في أوكرانيا، يعني أن أمريكا تعتبر هذه الوظيفة غير ضرورية.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا

https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-التحضيرات-جارية-لإجراء-مكالمة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-غدا-الثلاثاء-1098714973.html

https://sarabic.ae/20250317/إعلام-ترامب-سيجري-اتصالا-غدا-الثلاثاء-مع-بوتين-1098706433.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن