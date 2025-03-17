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https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تسيران-على-الطريق-الصحيح-لإحياء-العلاقات-1098723504.html
الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات
الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T16:01+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".وقال بيسكوف إن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.وعلق بيسكوف على المحادثة الهاتفية الجديدة بين بوتين وترامب، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، قائلا: "هذه خطوة مهمة للغاية، ومن شأنها أن تحدد لهجة بقية التحرك".ووصف بيسكوف المناقشات الجارية بشأن احتمال إرسال قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا بأنها اتجاه خطير.وقال بيسكوف تعليقا على المناقشات في الدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا، بشأن إمكانية إرسال فرقة إلى أوكرانيا: "هذا اتجاه خطير للغاية".وأوضح بيسكوف أن قرار أمريكا بالانسحاب من المجموعة الدولية للتحقيق بممارسات روسيا في أوكرانيا، يعني أن أمريكا تعتبر هذه الوظيفة غير ضرورية.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-التحضيرات-جارية-لإجراء-مكالمة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-غدا-الثلاثاء-1098714973.html
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-ترامب-سيجري-اتصالا-غدا-الثلاثاء-مع-بوتين-1098706433.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات

16:01 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".

وأشار بيسكوف إلى أن المحادثة الجديدة المقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة مهمة للغاية تحدد لهجة الحركة بأكملها لإحياء العلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف إن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
الكرملين: التحضيرات جارية لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب غدا الثلاثاء
11:42 GMT
وعلق بيسكوف على المحادثة الهاتفية الجديدة بين بوتين وترامب، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، قائلا: "هذه خطوة مهمة للغاية، ومن شأنها أن تحدد لهجة بقية التحرك".

وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين الذين يناقشون نشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، يخططون لتفاقم الأسباب الجذرية للصراع، في حين لا يمكن حل الوضع إلا من خلال حل الأسباب الجذرية.

ووصف بيسكوف المناقشات الجارية بشأن احتمال إرسال قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا بأنها اتجاه خطير.
وقال بيسكوف تعليقا على المناقشات في الدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا، بشأن إمكانية إرسال فرقة إلى أوكرانيا: "هذا اتجاه خطير للغاية".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين
04:34 GMT
وأوضح بيسكوف أن قرار أمريكا بالانسحاب من المجموعة الدولية للتحقيق بممارسات روسيا في أوكرانيا، يعني أن أمريكا تعتبر هذه الوظيفة غير ضرورية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.
الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا
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