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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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روسيا: لم نفقد الأمل في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا
روسيا: لم نفقد الأمل في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تفقد الأمل في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، لكنها ترى هجمات من قبل القوات... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T07:48+0000
2025-03-18T07:48+0000
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وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "لقد مرّ أسبوع على الاقتراح (واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا). وماذا نرى؟ أقوى هجوم في التاريخ بطائرات أوكرانية مُسيّرة على الأراضي الروسية. ثم هجوم آخر. لكننا لم نفقد الأمل! نحن متمسكون بكل شيء! لكنهما (الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ) بحاجة إلى التحدث مع بعضهما البعض".وأكد مساعد الرئيس الروسي أن السياسيين لم يتصلوا ببعضهم بعضا بعد زيارة المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيفن ويتكوف، إلى موسكو.وفي اليوم السابق، قال ترامب إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطة الطاقة النووية مع بوتين يوم الثلاثاء. وبحسب قوله، فقد تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق بشأن التسوية الأوكرانية.وعُقد يوم الثلاثاء الماضي، في المملكة العربية السعودية اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. وفي أعقاب الاجتماع، نشر مكتب فلاديمير زيلينسكي، بيانا مشتركا، أشار إلى أن كييف مستعدة لقبول اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.وبدوره، قال بوتين إنه يؤيد المبادرة الأمريكية بشكل عام، لكن هناك تفاصيل دقيقة من المهم أخذها في الاعتبار. وعلى وجه الخصوص، مسألة الوحدات الأوكرانية في مقاطعة كورسك: هل ستخرج من هناك دون قتال، وإذا أطلقت روسيا سراحها بعد أن ارتكبت جرائم كثيرة ضد المدنيين، فهل ستصدر قيادة كييف أمرا لها بإلقاء السلاح.وطلب ترامب من بوتين، يوم الجمعة الماضي، تجنيب المسلحين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين بالكامل. وقال الرئيس الروسي إنه لتنفيذ هذه الدعوة، يتعين على كييف أن تأمر جنودها بالاستسلام. وكما أشار مساعد الرئيس أوشاكوف، ففي هذه الحالة يتم ضمان الحياة والمعاملة اللائقة للقوات المعادية.روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعوديةترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الوضع صعب للغاية
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يقول-إن-روسيا-ستقبل-اقتراح-وقف-إطلاق-النار-لمدة-30-يوما-1098730660.html
https://sarabic.ae/20250317/روبيو-المحادثة-القادمة-بين-ترامب-وبوتين-ستسمح-بإحراز-تقدم-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098730832.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

روسيا: لم نفقد الأمل في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا

07:48 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Aleksiy Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوريوري أوشاكوف
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Aleksiy Nikolskiy
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أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تفقد الأمل في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، لكنها ترى هجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "لقد مرّ أسبوع على الاقتراح (واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا). وماذا نرى؟ أقوى هجوم في التاريخ بطائرات أوكرانية مُسيّرة على الأراضي الروسية. ثم هجوم آخر. لكننا لم نفقد الأمل! نحن متمسكون بكل شيء! لكنهما (الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ) بحاجة إلى التحدث مع بعضهما البعض".
وأكد مساعد الرئيس الروسي أن السياسيين لم يتصلوا ببعضهم بعضا بعد زيارة المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيفن ويتكوف، إلى موسكو.

وأضاف أوشاكوف: "المحادثة الوحيدة كانت في 12 فبراير/شباط. وعندما يقولون "اتصلنا" فإنهم يقصدون شيئًا آخر".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يقول إن روسيا ستقبل اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما
أمس, 22:59 GMT
وفي اليوم السابق، قال ترامب إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطة الطاقة النووية مع بوتين يوم الثلاثاء. وبحسب قوله، فقد تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق بشأن التسوية الأوكرانية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خطط الرئيسين لإجراء محادثة، مع التركيز في المقام الأول على قضية أوكرانيا.
وعُقد يوم الثلاثاء الماضي، في المملكة العربية السعودية اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. وفي أعقاب الاجتماع، نشر مكتب فلاديمير زيلينسكي، بيانا مشتركا، أشار إلى أن كييف مستعدة لقبول اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روبيو: المحادثة القادمة بين ترامب وبوتين ستسمح بإحراز تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية
أمس, 23:35 GMT
وبدوره، قال بوتين إنه يؤيد المبادرة الأمريكية بشكل عام، لكن هناك تفاصيل دقيقة من المهم أخذها في الاعتبار. وعلى وجه الخصوص، مسألة الوحدات الأوكرانية في مقاطعة كورسك: هل ستخرج من هناك دون قتال، وإذا أطلقت روسيا سراحها بعد أن ارتكبت جرائم كثيرة ضد المدنيين، فهل ستصدر قيادة كييف أمرا لها بإلقاء السلاح.
وطلب ترامب من بوتين، يوم الجمعة الماضي، تجنيب المسلحين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين بالكامل. وقال الرئيس الروسي إنه لتنفيذ هذه الدعوة، يتعين على كييف أن تأمر جنودها بالاستسلام. وكما أشار مساعد الرئيس أوشاكوف، ففي هذه الحالة يتم ضمان الحياة والمعاملة اللائقة للقوات المعادية.
روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية
ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الوضع صعب للغاية
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