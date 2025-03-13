https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-بن-سلمان-يؤكد-في-اتصال-هاتفي-مع-بوتين-على-أهمية-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098647109.html

الكرملين: بن سلمان يؤكد في اتصال هاتفي مع بوتين على أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية

الكرملين: بن سلمان يؤكد في اتصال هاتفي مع بوتين على أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين على أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T22:31+0000

2025-03-13T22:31+0000

2025-03-13T22:31+0000

الكرملين

ولي العهد محمد بن سلمان

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين أنه "مع الأخذ في الاعتبار الاتصالات الدولية التي جرت على أراضي المملكة (العربية السعودية)، أشار (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان إلى أهمية حل الأزمة الأوكرانية، كما أعرب عن استعداده لمواصلة المساهمة بكل طريقة ممكنة في تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".وبحسب البيان، أعرب الرئيس بوتين "عن تقديره الكبير لجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وشكرها بشكل خاص على تهيئة الظروف المواتية لعقد المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في الرياض في 18 شباط/فبراير"، فيما أشار بارتياح إلى المستوى الرفيع للتعاون الروسي السعودي، وأكدا عزمهما على تطويره بشكل أكبر في إطار ودي وبنّاء.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "الفكرة نفسها (وقف إطلاق النار مع أوكرانيا) صحيحة، ونحن ندعمها بالتأكيد، ولكن هناك قضايا يجب أن نناقشها"، موضحا أن "هناك أسئلة تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".وأكد بوتين أن روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، ومن المفيد للجانب الأوكراني تحقيق ذلك في ظل العزلة الكاملة لمجموعته التي توغلت إلى أراضي روسيا.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في وقت سابق، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا ​​عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة".

https://sarabic.ae/20250313/بوتين-نوافق-على-اقتراح-إنهاء-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-شرط-أن-يؤدي-إلى-سلام-طويل-الأمد-1098641178.html

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الكرملين, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا