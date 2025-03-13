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بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250313/بوتين-نوافق-على-اقتراح-إنهاء-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-شرط-أن-يؤدي-إلى-سلام-طويل-الأمد-1098641178.html
بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T15:56+0000
2025-03-13T16:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "الفكرة نفسها (وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ) صحيحة، ونحن ندعمها بالتأكيد، ولكن هناك قضايا يجب أن نناقشها"، مشيرا إلى أنه "هناك أسئلة تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".ولفت بوتين إلى أن أوكرانيا قد تستخدم وقف إطلاق النار المؤقت للتعبئة القسرية وإمدادات الأسلحة وعلى وجه الخصوص في مقاطعة كورسك، ومن الضروري تحديد كيفية السيطرة على هذا الأمر.وقال: "بناء على تطورات الوضع على الأرض، سنتفق على الخطوات التالية لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاقيات مقبولة للجميع".وأكد بوتين أن أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، لافتا إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا ​​عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة".
https://sarabic.ae/20250313/بث-مباشر-بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-محادثات-مع-نظيره-البيلاروسي-في-موسكو-1098638948.html
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مؤتمر صحفي عقب محادثات بوتين ولوكاشينكو
سبوتنيك عربي
مؤتمر صحفي عقب محادثات بوتين ولوكاشينكو
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد

15:56 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 16:19 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "الفكرة نفسها (وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ) صحيحة، ونحن ندعمها بالتأكيد، ولكن هناك قضايا يجب أن نناقشها"، مشيرا إلى أنه "هناك أسئلة تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".
© Ruptly
ولفت بوتين إلى أن أوكرانيا قد تستخدم وقف إطلاق النار المؤقت للتعبئة القسرية وإمدادات الأسلحة وعلى وجه الخصوص في مقاطعة كورسك، ومن الضروري تحديد كيفية السيطرة على هذا الأمر.

وأكد بوتين أن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناءً على الوضع على الأرض، مشددا أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
بث مباشر.. بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو
15:14 GMT
وقال: "بناء على تطورات الوضع على الأرض، سنتفق على الخطوات التالية لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاقيات مقبولة للجميع".
وأكد بوتين أن أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، لافتا إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا.

وأشار إلى أن الوضع في كورسك تحت السيطرة بالكامل، وأن مجموعة المقاتلين الأوكرانيين الذين اجتاحوا مقاطعة كورسك الحدودية يعانون من عزل تام.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.
وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا ​​عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة".
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