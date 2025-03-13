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بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
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بث مباشر.. بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو
بث مباشر.. بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال بوتين عقب المفاوضات الروسية البيلاروسية: "بيلاروسيا وروسيا ليسا مجرد جارتين قريبتين، بل هما أيضًا حليفتان موثوقتان وشريكتان استراتيجيتان وصديقتان حقيقيتان".وتابع: "تعاوننا يعتمد على المبادئ الثابتة للاحترام المتبادل والنظر في مصالح بعضنا بعض، فضلاً عن التاريخ المشترك الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت والذي نشأ بين العديد من الروس والبيلاروسيين، والروابط الأسرية الوثيقة، والالتزام بالقيم الأخلاقية والروحية المشتركة".وأكد بوتين أن اتفاقية الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيز التنفيذ. و قال: "جرى اليوم تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية، الموقعة في مينسك بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2024. وبذلك، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ القانوني".وتابع: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذه الوثيقة تحدد الالتزامات المتبادلة للحلفاء لضمان الدفاع والأمن الموثوق لروسيا وبيلاروسيا، باستخدام كامل ترسانة القوات والوسائل المتاحة".وأشار بوتين إلى أن روسيا هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لبيلاروسيا.وقال بوتين: "روسيا، باعتبارها الشريك الاقتصادي الرئيسي لبيلاروسيا، تمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لبيلاروسيا".وأكد بوتين أنه تم التوقيع على حزمة متينة من الوثائق بعد المفاوضات مع لوكاشينكو، مشيرا إلى أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتطور بوتيرة عالية.وأكد بوتين أن التجارة والاستثمار بين روسيا وبيلاروسيا محميان من تأثير دول ثالثة أو الاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية.وأوضح بوتين أن الروس المقيمون في بيلاروسيا والبيلاروس المقيمون في روسيا سيتمكنون من المشاركة في الانتخابات المحلية كناخبين ومرشحين.وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تغلق نفسها عن أحد ولم تطرد أحدا، وأن روسيا ستركز على متطلبات المرحلة التكنولوجية الجديدة.وأفاد بوتين أن روسيا لن تمنح تفضيلات للشركات الغربية التي ترغب في العودة إلى سوق الروسية.وأكد بوتين أن العديد من رؤساء العالم، بما في ذلك رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، يولون اهتمامًا لقضايا التسوية الأوكرانية.وأعرب بوتين عن امتنانه لترامب على اهتمامه بالتسوية في أوكرانيا.وأضاف بوتين: "روسيا توافق على المقترحات الرامية إلى إنهاء الأعمال القتاليّة والتي تؤدي إلى سلام دائم والقضاء على أسباب الأزمة".وأوضح ان أوكرانيا قد تستغل هدنة الثلاثين يوما للحصول على أسلحة والتعبئة القسرية.وأكد بوتين أن الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرة روسيا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم في جميع مناطق القتال تقريبًا".وأوضح بوتين أن أمام العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في مقاطعة كورسك خياران، أما الاستسلام أو الموت.ووصف بوتين رغبة قادة العالم في المساعدة في إنهاء القتال في أوكرانيا بالمهمة النبيلة، وأن
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مؤتمر صحفي عقب محادثات بوتين ولوكاشينكو
سبوتنيك عربي
مؤتمر صحفي عقب محادثات بوتين ولوكاشينكو
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روسيا, العالم, видео
روسيا, العالم, видео

بث مباشر.. بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو

15:14 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 15:52 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . POOL
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو.
وقال بوتين عقب المفاوضات الروسية البيلاروسية: "بيلاروسيا وروسيا ليسا مجرد جارتين قريبتين، بل هما أيضًا حليفتان موثوقتان وشريكتان استراتيجيتان وصديقتان حقيقيتان".
© Ruptly
وتابع: "تعاوننا يعتمد على المبادئ الثابتة للاحترام المتبادل والنظر في مصالح بعضنا بعض، فضلاً عن التاريخ المشترك الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت والذي نشأ بين العديد من الروس والبيلاروسيين، والروابط الأسرية الوثيقة، والالتزام بالقيم الأخلاقية والروحية المشتركة".
وأكد بوتين أن اتفاقية الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيز التنفيذ.
و قال: "جرى اليوم تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية، الموقعة في مينسك بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2024. وبذلك، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ القانوني".
وتابع: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذه الوثيقة تحدد الالتزامات المتبادلة للحلفاء لضمان الدفاع والأمن الموثوق لروسيا وبيلاروسيا، باستخدام كامل ترسانة القوات والوسائل المتاحة".
وأشار بوتين إلى أن روسيا هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لبيلاروسيا.
وقال بوتين: "روسيا، باعتبارها الشريك الاقتصادي الرئيسي لبيلاروسيا، تمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لبيلاروسيا".
وأكد بوتين أنه تم التوقيع على حزمة متينة من الوثائق بعد المفاوضات مع لوكاشينكو، مشيرا إلى أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتطور بوتيرة عالية.
وأكد بوتين أن التجارة والاستثمار بين روسيا وبيلاروسيا محميان من تأثير دول ثالثة أو الاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية.
وأوضح بوتين أن الروس المقيمون في بيلاروسيا والبيلاروس المقيمون في روسيا سيتمكنون من المشاركة في الانتخابات المحلية كناخبين ومرشحين.
وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تغلق نفسها عن أحد ولم تطرد أحدا، وأن روسيا ستركز على متطلبات المرحلة التكنولوجية الجديدة.
وأفاد بوتين أن روسيا لن تمنح تفضيلات للشركات الغربية التي ترغب في العودة إلى سوق الروسية.
وأكد بوتين أن العديد من رؤساء العالم، بما في ذلك رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، يولون اهتمامًا لقضايا التسوية الأوكرانية.
وأعرب بوتين عن امتنانه لترامب على اهتمامه بالتسوية في أوكرانيا.
وأضاف بوتين: "روسيا توافق على المقترحات الرامية إلى إنهاء الأعمال القتاليّة والتي تؤدي إلى سلام دائم والقضاء على أسباب الأزمة".
وأوضح ان أوكرانيا قد تستغل هدنة الثلاثين يوما للحصول على أسلحة والتعبئة القسرية.
وأكد بوتين أن الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرة روسيا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم في جميع مناطق القتال تقريبًا".
وأوضح بوتين أن أمام العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في مقاطعة كورسك خياران، أما الاستسلام أو الموت.
ووصف بوتين رغبة قادة العالم في المساعدة في إنهاء القتال في أوكرانيا بالمهمة النبيلة، وأن
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