https://sarabic.ae/20250313/متابعة-للمباحثات-الروسية-الأمريكية-في-موسكو-خبراء-وصلنا-إلى-مرحلة-متقدمة-في-المفاوضات-1098640374.html

متابعة للمباحثات الروسية الأمريكية في موسكو... خبراء: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات

متابعة للمباحثات الروسية الأمريكية في موسكو... خبراء: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات

سبوتنيك عربي

استكمالاً للمباحثات الجارية في موسكو ، شدّد خبراء في حديث لإذاعة "سبوتنك" على أنّ الأطراف وصلت إلى مرحلة متقدّمة جداً في المفاوضات، وأن كل ما يحصل اليوم يصب في... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T16:03+0000

2025-03-13T16:03+0000

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المصري: موسكو باتت مَحجّة ديبلوماسية كبيرةأكدّ الخبير في العلاقات الدولية الدكتور رائد المصري أن "موسكو اليوم باتت محجّة ديبلوماسية كبيرة خصوصاً بعد نجاح المفاوضات التي جرت في الرياض والردود الأوكرانية على المقترحات الروسية والتي ينتظرها الروس"، معتبراً أن "وصول الموفد الأمريكي الى موسكو دليل على ان هذه المفاوضات ناجحة إلى حد الآن من خلال الطروحات والضمانات التي طلبتها موسكو من الولايات المتحدة الأمريكية".وفي حديث لإذاعة "سبوتنك"، قال المصري إن "كل ما يحصل اليوم يصب في صالح دبلوماسية موسكو في وقت بدأت معادلة دولية جديدة ترسي أوزارها على العالم لتقاسم الصراع والنفوذ".وبالنسبة إلى إرسال قوات أجنبية إلى الحدود الأوكرانية مع روسيا، قال: "لا تجرؤ أوروبا على ذلك، ولا تقبل بذلك روسيا على المطلق وهو من ضمن الشروط الأساسية التي طالبت به موسكو كي لا يتمدد الناتو"، مشدداً على ضرورة "الكف نهائياً عن العبث بالأمن الأوكراني كي لا يتم ابتزاز موسكو من وقت إلى آخر".بوهيدل: أصبحنا في مرحلة متقدّمة جداً في المفاوضاتمن جهته، اعتبر الخبير الدولي الدكتور رضوان بوهيدل، "أننا أصبحنا في مرحلة متقدمة جداً في المفاوضات في ما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، لافتاً إلى "أنّها المرحلة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نظراً للتأثير الكبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجريات ما يحصل وما سيجري في المستقبل".وفي حديث لـ"سبوتنك"، أكد بوهيدل أن وصول مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الروسية يعني أنّ هناك توافقا مبدئيا على ورقة عمل معينة في ما يتعلق بالمفاوضات والخروج من الأزمة وذلك بعد اللقاء الشهير بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض حيث تم وضع النقاط على الحروف"، مشيراً إلى أن "رسائل التطمين وصلت الى كل العالم خصوصاً للاتحاد الأوروبي، بانتظار المخرجات التي ستصل إليها الاتصالات بما يخص عددا من الدول خصوصاً في ظل الموقف الأوروبي بعدما كانت بعض الدول تغرّد خارج السرب".خيّاط: هناك انتفاضة أوروبية بوجه ترامبأشار الباحث المتخصص في الشأن الأوروبي عماد خيّاط إلى أن "روسيا منذ البداية تريد وضع حد للحرب معتبراً أن الهدنة قد تكون مقدمة لذلك لكنها قد تسقط في أيّ لحظة بحال لم تتبعها خطوات جديّة وفاعلة "، معتبراً أن " التقدم العسكري في كورسك على ما يبدو سيعيدها إلى أيدي القوى الروسية، ونحن اليوم أمام موقف روسي قد يؤخذ بعين الاعتبار أمريكياً في ظلّ ما ينعكس من مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد إنهاء الحرب".وفي حديث لإذاعة سبوتنيك، أكد خيّاط أن الأحداث تتسارع بشكل كثيف وثمّة جدّية فعلية لإيجاد تسوية نهائية ودائمة، محذراً في الوقت عينه من "انتفاضة أوروبية بوجه الرئيس الأمريكي ومحاولة جديدة "لشيطنة" روسيا وهذا مقلق جداً"، على حدّ تعبيره.وأضاف: "لأوروبا رغبة دفينة منذ أيام ديغول بأن يكون لديها قوى عسكرية كبيرة وهذا ما لم يتحقق وهي تحاول استعادة قرارها المستقل"، لافتاً إلى "أننا أمام اختبار حقيقي لفرض التسويات من قبل الرئيس الأمريكي الذي يجب أن يقدّم ضمانات لا سيما في ما يتعلق بالرغبة التوسعية لحلف الناتو وعلى واشنطن بأن تقوم بأي خطوة من أجل طمأنة روسيا".وأشار خياط إلى أنّ "عودة ترامب الى البيت الأبيض غيّرت كل المعطيات في ظلّ تحوّل أمريكا عن سياسة تأجيج الصراعات والنزاعات، فيما أوروبا تحاول إقامة التوازن في ما يتعلق بالعلاقة ما بين كييف وأمريكا"، مشدداً على أن روسيا فرضت معطيات عسكرية على الأرض وترفض بشكل قاطع انضمام أوكرانيا الى "الناتو" وبدورها الولايات المتحدة غير متحمّسة لهذه النقطة نظراً للعلاقة المتوترة بينهما، إلا أنه قال إنّ "روسيا وأوروبا والمنطقة ستدخل في مرحلة إيجابية بعد التوصل إلى الاتفاق".وفي إطار موقف بولندا، اعتبر أن" دعوات بولندا النووية استفزاز صريح لروسيا التي تدافع عن مصالحها الحقيقية"، مستبعداً أن تقوم بولندا والولايات المتحدة بأي خطوة تؤدي إلى خلاف جديد مع روسيا.وفيما يجري في سوريا، قال إنّ "روسيا تقف إلى جانب وحدة الأراضي السورية منذ سنوات، ومع التغيير الذي حصل تتعامل روسيا بمنطق الأمر الواقع مع سوريا، إلّا أن بعض الأطراف في الداخل السوري لا تتبنى هذا الموقف أو إدانة ما يجري من جراء الاعتداءات الإسرائيلية".وأكد ضيف "سبوتنك" على متانة العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، واصفاً التحالف بالوثيق ومستمر بشكل واضح، ولفت إلى أن "الاتفاق حول اوكرانيا قد يساعد في حلّ صراعات ونزاعات أخرى حول العالم كالملف النووي الإيراني، إذ أن التوازن النووي قائم في العالم بين قوى محددة في هذا الإطار".

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