https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html
ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي
ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأن أوكرانيا "قد لا تنجو" من الصراع مع روسيا، حتى مع دعم الولايات المتحدة. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T22:33+0000
2025-03-09T22:33+0000
2025-03-09T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عند سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من البقاء بدون الدعم الأمريكي:من جهته، صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، بأن جميع المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا قد تم تعليقها اعتبارًا من الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الإثنين.وفي يوم الأربعاء، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز وجود تجميد مؤقت للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفعه إذا نجحت المفاوضات بشأن صفقة المعادن النادرة.يُذكر أن الدول الغربية كثّفت دعمها العسكري لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.وقد حذرت السلطات الروسية مرارًا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستُعتبر هدفًا مشروعًا لضربات الجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20250309/نائب-الرئيس-الأمريكي-نشطاء-مؤيدون-لأوكرانيا-أرعبوا-ابنتي-البالغة-من-العمر-ثلاث-سنوات-1098515525.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأن أوكرانيا "قد لا تنجو" من الصراع مع روسيا، حتى مع دعم الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عند سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من البقاء
بدون الدعم الأمريكي:
"حسنًا، قد لا تنجو على أي حال. لكن كما تعلمون، لدينا بعض نقاط الضعف في التعامل مع روسيا. تعلمون، الأمر يتطلب طرفين. لم يكن من المفترض أن تندلع هذه الحرب، لكنها اندلعت. والآن نحن عالقون في هذه الفوضى."
من جهته، صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، بأن جميع المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا قد تم تعليقها اعتبارًا من الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الإثنين.
وفي يوم الأربعاء، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز وجود تجميد مؤقت للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفعه إذا نجحت المفاوضات بشأن صفقة المعادن النادرة.
يُذكر أن الدول الغربية كثّفت دعمها العسكري لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقد حذرت السلطات الروسية مرارًا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستُعتبر هدفًا مشروعًا لضربات الجيش الروسي.