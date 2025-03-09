ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي

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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html
ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي
ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأن أوكرانيا "قد لا تنجو" من الصراع مع روسيا، حتى مع دعم الولايات المتحدة. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T22:33+0000
2025-03-09T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عند سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من البقاء بدون الدعم الأمريكي:من جهته، صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، بأن جميع المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا قد تم تعليقها اعتبارًا من الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الإثنين.وفي يوم الأربعاء، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز وجود تجميد مؤقت للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفعه إذا نجحت المفاوضات بشأن صفقة المعادن النادرة.يُذكر أن الدول الغربية كثّفت دعمها العسكري لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.وقد حذرت السلطات الروسية مرارًا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستُعتبر هدفًا مشروعًا لضربات الجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20250309/نائب-الرئيس-الأمريكي-نشطاء-مؤيدون-لأوكرانيا-أرعبوا-ابنتي-البالغة-من-العمر-ثلاث-سنوات-1098515525.html
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ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي

22:33 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأن أوكرانيا "قد لا تنجو" من الصراع مع روسيا، حتى مع دعم الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عند سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من البقاء بدون الدعم الأمريكي:
"حسنًا، قد لا تنجو على أي حال. لكن كما تعلمون، لدينا بعض نقاط الضعف في التعامل مع روسيا. تعلمون، الأمر يتطلب طرفين. لم يكن من المفترض أن تندلع هذه الحرب، لكنها اندلعت. والآن نحن عالقون في هذه الفوضى."
من جهته، صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، بأن جميع المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا قد تم تعليقها اعتبارًا من الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الإثنين.
وفي يوم الأربعاء، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز وجود تجميد مؤقت للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفعه إذا نجحت المفاوضات بشأن صفقة المعادن النادرة.
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يُذكر أن الدول الغربية كثّفت دعمها العسكري لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقد حذرت السلطات الروسية مرارًا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستُعتبر هدفًا مشروعًا لضربات الجيش الروسي.
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