نائب الرئيس الأمريكي: نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أرعبوا ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
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البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
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ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250309/نائب-الرئيس-الأمريكي-نشطاء-مؤيدون-لأوكرانيا-أرعبوا-ابنتي-البالغة-من-العمر-ثلاث-سنوات-1098515525.html
نائب الرئيس الأمريكي: نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أرعبوا ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات
نائب الرئيس الأمريكي: نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أرعبوا ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات
سبوتنيك عربي
صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن نشطاء مؤيدين لأوكرانيا أثاروا الرعب في نفس ابنته ذات الثلاثة أعوام أثناء تجولهما معًا. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T00:08+0000
2025-03-09T00:08+0000
نائب الرئيس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال فانس عبر منصة "إكس"، "في أثناء تجولي مع ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات اليوم، لاحقنا مجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون "سلافا أوكرانيا (المجد لأوكرانيا!)" ما جعل طفلتي تزداد قلقًا وخوفًا."وأضاف أنه وافق على الحديث مع المتظاهرين "مقابل أن يتركوا ابنته وشأنها". مشيرًا إلى أن معظمهم وافق على ذلك، وأن الحوار كان "في معظمه محترمًا"، لكنه شدد قائلاً: "إذا كنت تلاحق طفلة عمرها ثلاث سنوات في إطار احتجاج سياسي، فأنت شخص حقير."وكان دي فانس قد نفى سابقًا التقارير الإعلامية التي زعمت أنه غادر مع أسرته منتجعًا للتزلج في ولاية فيرمونت إلى وجهة غير معروفة، بسبب احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا هناك، موضحًا أن عائلته اختارت فندقًا آخر لضمان خصوصية أبنائهم.
https://sarabic.ae/20250214/جي-دي-فانس-في-اجتماع-مع-زيلينسكي-هدف-الولايات-المتحدة-هو-تحقيق-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1097789877.html
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نائب الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
نائب الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

نائب الرئيس الأمريكي: نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أرعبوا ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات

00:08 GMT 09.03.2025
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن نشطاء مؤيدين لأوكرانيا أثاروا الرعب في نفس ابنته ذات الثلاثة أعوام أثناء تجولهما معًا.
موسكو – سبوتنيك. وقال فانس عبر منصة "إكس"، "في أثناء تجولي مع ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات اليوم، لاحقنا مجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون "سلافا أوكرانيا (المجد لأوكرانيا!)" ما جعل طفلتي تزداد قلقًا وخوفًا."
وأضاف أنه وافق على الحديث مع المتظاهرين "مقابل أن يتركوا ابنته وشأنها". مشيرًا إلى أن معظمهم وافق على ذلك، وأن الحوار كان "في معظمه محترمًا"، لكنه شدد قائلاً: "إذا كنت تلاحق طفلة عمرها ثلاث سنوات في إطار احتجاج سياسي، فأنت شخص حقير."
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
14 فبراير, 18:19 GMT
وكان دي فانس قد نفى سابقًا التقارير الإعلامية التي زعمت أنه غادر مع أسرته منتجعًا للتزلج في ولاية فيرمونت إلى وجهة غير معروفة، بسبب احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا هناك، موضحًا أن عائلته اختارت فندقًا آخر لضمان خصوصية أبنائهم.
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