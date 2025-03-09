https://sarabic.ae/20250309/نائب-الرئيس-الأمريكي-نشطاء-مؤيدون-لأوكرانيا-أرعبوا-ابنتي-البالغة-من-العمر-ثلاث-سنوات-1098515525.html
نائب الرئيس الأمريكي: نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أرعبوا ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات
نائب الرئيس الأمريكي: نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أرعبوا ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات
سبوتنيك عربي
صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن نشطاء مؤيدين لأوكرانيا أثاروا الرعب في نفس ابنته ذات الثلاثة أعوام أثناء تجولهما معًا. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T00:08+0000
2025-03-09T00:08+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال فانس عبر منصة "إكس"، "في أثناء تجولي مع ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات اليوم، لاحقنا مجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون "سلافا أوكرانيا (المجد لأوكرانيا!)" ما جعل طفلتي تزداد قلقًا وخوفًا."وأضاف أنه وافق على الحديث مع المتظاهرين "مقابل أن يتركوا ابنته وشأنها". مشيرًا إلى أن معظمهم وافق على ذلك، وأن الحوار كان "في معظمه محترمًا"، لكنه شدد قائلاً: "إذا كنت تلاحق طفلة عمرها ثلاث سنوات في إطار احتجاج سياسي، فأنت شخص حقير."وكان دي فانس قد نفى سابقًا التقارير الإعلامية التي زعمت أنه غادر مع أسرته منتجعًا للتزلج في ولاية فيرمونت إلى وجهة غير معروفة، بسبب احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا هناك، موضحًا أن عائلته اختارت فندقًا آخر لضمان خصوصية أبنائهم.
https://sarabic.ae/20250214/جي-دي-فانس-في-اجتماع-مع-زيلينسكي-هدف-الولايات-المتحدة-هو-تحقيق-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1097789877.html
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سبوتنيك عربي
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نائب الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
نائب الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
نائب الرئيس الأمريكي: نشطاء مؤيدون لأوكرانيا أرعبوا ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات
صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن نشطاء مؤيدين لأوكرانيا أثاروا الرعب في نفس ابنته ذات الثلاثة أعوام أثناء تجولهما معًا.
موسكو – سبوتنيك. وقال فانس عبر منصة "إكس"، "في أثناء تجولي مع ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات اليوم، لاحقنا مجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون "سلافا أوكرانيا
(المجد لأوكرانيا!)" ما جعل طفلتي تزداد قلقًا وخوفًا."
وأضاف أنه وافق على الحديث مع المتظاهرين "مقابل أن يتركوا ابنته وشأنها". مشيرًا إلى أن معظمهم وافق على ذلك، وأن الحوار كان "في معظمه محترمًا"، لكنه شدد قائلاً: "إذا كنت تلاحق طفلة عمرها ثلاث سنوات في إطار احتجاج سياسي، فأنت شخص حقير."
وكان دي فانس قد نفى سابقًا التقارير الإعلامية التي زعمت أنه غادر مع أسرته منتجعًا للتزلج في ولاية فيرمونت إلى وجهة غير معروفة، بسبب احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا هناك، موضحًا أن عائلته اختارت فندقًا آخر لضمان خصوصية أبنائهم.