https://sarabic.ae/20250214/جي-دي-فانس-في-اجتماع-مع-زيلينسكي-هدف-الولايات-المتحدة-هو-تحقيق-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1097789877.html
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي في ميونيخ، أنه "من المهم بدء الاتصالات" لإيجاد حل "مسؤول" للوضع حول أوكرانيا. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T18:19+0000
2025-02-14T18:19+0000
2025-02-14T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فانس عندما سأله أحد الصحفيين عن التأثير الذي قد يخلفه عدم رغبة كييف المحتملة في التفاوض مع القيادة الروسية: "أعتقد أن الطريقة التي تسير بها هذه المحادثات: العدد الكبير من المندوبين من أوكرانيا، ووزير خارجيتنا المذهل ماركو روبيو هنا، والجنرال كيللوغ... هذا مهم وبالنسبة لنا، أن نبدأ في التواصل مع الجانب الآخر لبدء المحادثات التي نحتاج إليها لوقف هذا الصراع".وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط. ويفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.
https://sarabic.ae/20250214/الصين-ترحب-بجميع-الجهود-الرامية-إلى-حل-أزمة-أوكرانيا-1097786539.html
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جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي في ميونيخ، أنه "من المهم بدء الاتصالات" لإيجاد حل "مسؤول" للوضع حول أوكرانيا.
وقال فانس عندما سأله أحد الصحفيين عن التأثير الذي قد يخلفه عدم رغبة كييف المحتملة في التفاوض مع القيادة الروسية: "أعتقد أن الطريقة التي تسير بها هذه المحادثات: العدد الكبير من المندوبين من أوكرانيا، ووزير خارجيتنا المذهل ماركو روبيو هنا، والجنرال كيللوغ... هذا مهم وبالنسبة لنا، أن نبدأ في التواصل مع الجانب الآخر لبدء المحادثات التي نحتاج إليها لوقف هذا الصراع".
وأكد فانس، أن مهمة المندوبين الأميركيين رفيعي المستوى في مؤتمر ميونيخ هي بدء الحوار بشأن التسوية الأوكرانية.
وأضاف نائب الرئيس الأميركي "إن النهاية (للصراع) يجب أن تكون مسؤولة".
وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.
ويفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.