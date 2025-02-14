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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250214/جي-دي-فانس-في-اجتماع-مع-زيلينسكي-هدف-الولايات-المتحدة-هو-تحقيق-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1097789877.html
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي في ميونيخ، أنه "من المهم بدء الاتصالات" لإيجاد حل "مسؤول" للوضع حول أوكرانيا. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T18:19+0000
2025-02-14T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فانس عندما سأله أحد الصحفيين عن التأثير الذي قد يخلفه عدم رغبة كييف المحتملة في التفاوض مع القيادة الروسية: "أعتقد أن الطريقة التي تسير بها هذه المحادثات: العدد الكبير من المندوبين من أوكرانيا، ووزير خارجيتنا المذهل ماركو روبيو هنا، والجنرال كيللوغ... هذا مهم وبالنسبة لنا، أن نبدأ في التواصل مع الجانب الآخر لبدء المحادثات التي نحتاج إليها لوقف هذا الصراع".وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط. ويفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.
https://sarabic.ae/20250214/الصين-ترحب-بجميع-الجهود-الرامية-إلى-حل-أزمة-أوكرانيا-1097786539.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا

18:19 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي في ميونيخ، أنه "من المهم بدء الاتصالات" لإيجاد حل "مسؤول" للوضع حول أوكرانيا.
وقال فانس عندما سأله أحد الصحفيين عن التأثير الذي قد يخلفه عدم رغبة كييف المحتملة في التفاوض مع القيادة الروسية: "أعتقد أن الطريقة التي تسير بها هذه المحادثات: العدد الكبير من المندوبين من أوكرانيا، ووزير خارجيتنا المذهل ماركو روبيو هنا، والجنرال كيللوغ... هذا مهم وبالنسبة لنا، أن نبدأ في التواصل مع الجانب الآخر لبدء المحادثات التي نحتاج إليها لوقف هذا الصراع".

وأكد فانس، أن مهمة المندوبين الأميركيين رفيعي المستوى في مؤتمر ميونيخ هي بدء الحوار بشأن التسوية الأوكرانية.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين ترحب بجميع الجهود الرامية إلى حل أزمة أوكرانيا
16:20 GMT
وأضاف نائب الرئيس الأميركي "إن النهاية (للصراع) يجب أن تكون مسؤولة".
وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.
ويفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.
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