https://sarabic.ae/20250309/روسيا-تزيد-إمدادات-أحد-أهم-صادراتها-إلى-أمريكا-لأعلى-مستوى-منذ-مايو-1098522092.html
روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو
روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو
سبوتنيك عربي
زادت روسيا، إمدادات الأسمدة إلى الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى، في يناير/كانون الثاني، منذ مايو/أيار، من العام الماضي، وفقاً لتحليل وكالة "سبوتنيك"، للبيانات... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T09:12+0000
2025-03-09T09:12+0000
2025-03-09T09:13+0000
اقتصاد
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وفي بداية العام، قامت الشركات من الولايات المتحدة بزيادة مشترياتها من الأسمدة المحلية بنسبة 20% على أساس سنوي، وهو ما تصل قيمته إلى 85.5 مليون دولار.وزادت واردات الأسمدة النيتروجينية بشكل رئيسي بمقدار الربع لتصل إلى 66.4 مليون دولار.وحسب البيانات، لم تقبل الولايات المتحدة تقريبًا على شراء الأسمدة المختلطة - فقد تم شراؤها مقابل 613 ألف دولار فقط مقارنة بـ 568 ألفًا في العام السابق.وانتقلت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثاني، حيث زادت الصادرات خلال العام 3.5 مرات - إلى 114.3 مليون دولار، وظلت كندا الرائدة في الإمدادات بمبلغ 316.3 مليون دولار، بزيادة 17% عن العام السابق.بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين
https://sarabic.ae/20250224/موسكو-روسيا-منفتحة-على-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-1098137299.html
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اقتصاد
روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو
09:12 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 09:13 GMT 09.03.2025)
زادت روسيا، إمدادات الأسمدة إلى الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى، في يناير/كانون الثاني، منذ مايو/أيار، من العام الماضي، وفقاً لتحليل وكالة "سبوتنيك"، للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الأمريكية.
وفي بداية العام، قامت الشركات من الولايات المتحدة بزيادة مشترياتها من الأسمدة المحلية بنسبة 20% على أساس سنوي، وهو ما تصل قيمته إلى 85.5 مليون دولار.
وزادت واردات الأسمدة النيتروجينية بشكل رئيسي بمقدار الربع لتصل إلى 66.4 مليون دولار.
كما شهدت مشتريات أسمدة البوتاسيوم ارتفاعا طفيفا بنسبة 5% تقريبا لتبلغ 18,5 مليون في شهر يناير.
وحسب البيانات، لم تقبل الولايات المتحدة تقريبًا على شراء الأسمدة المختلطة - فقد تم شراؤها مقابل 613 ألف دولار فقط مقارنة بـ 568 ألفًا في العام السابق.
وعلى الرغم من الزيادة السنوية في الإمدادات، تراجعت روسيا إلى المركز الثالث بين الموردين الرئيسيين للأسمدة إلى الولايات المتحدة.
وانتقلت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثاني، حيث زادت الصادرات خلال العام 3.5 مرات - إلى 114.3 مليون دولار، وظلت كندا الرائدة في الإمدادات بمبلغ 316.3 مليون دولار، بزيادة 17% عن العام السابق.