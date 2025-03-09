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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250309/روسيا-تزيد-إمدادات-أحد-أهم-صادراتها-إلى-أمريكا-لأعلى-مستوى-منذ-مايو-1098522092.html
روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو
روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو
سبوتنيك عربي
زادت روسيا، إمدادات الأسمدة إلى الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى، في يناير/كانون الثاني، منذ مايو/أيار، من العام الماضي، وفقاً لتحليل وكالة "سبوتنيك"، للبيانات... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T09:12+0000
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اقتصاد
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وفي بداية العام، قامت الشركات من الولايات المتحدة بزيادة مشترياتها من الأسمدة المحلية بنسبة 20% على أساس سنوي، وهو ما تصل قيمته إلى 85.5 مليون دولار.وزادت واردات الأسمدة النيتروجينية بشكل رئيسي بمقدار الربع لتصل إلى 66.4 مليون دولار.وحسب البيانات، لم تقبل الولايات المتحدة تقريبًا على شراء الأسمدة المختلطة - فقد تم شراؤها مقابل 613 ألف دولار فقط مقارنة بـ 568 ألفًا في العام السابق.وانتقلت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثاني، حيث زادت الصادرات خلال العام 3.5 مرات - إلى 114.3 مليون دولار، وظلت كندا الرائدة في الإمدادات بمبلغ 316.3 مليون دولار، بزيادة 17% عن العام السابق.بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين
https://sarabic.ae/20250224/موسكو-روسيا-منفتحة-على-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-1098137299.html
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اقتصاد
اقتصاد

روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو

09:12 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 09:13 GMT 09.03.2025)
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN / الانتقال إلى بنك الصورأكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة "سولجون" JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك.
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN
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زادت روسيا، إمدادات الأسمدة إلى الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى، في يناير/كانون الثاني، منذ مايو/أيار، من العام الماضي، وفقاً لتحليل وكالة "سبوتنيك"، للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الأمريكية.
وفي بداية العام، قامت الشركات من الولايات المتحدة بزيادة مشترياتها من الأسمدة المحلية بنسبة 20% على أساس سنوي، وهو ما تصل قيمته إلى 85.5 مليون دولار.
وزادت واردات الأسمدة النيتروجينية بشكل رئيسي بمقدار الربع لتصل إلى 66.4 مليون دولار.
كما شهدت مشتريات أسمدة البوتاسيوم ارتفاعا طفيفا بنسبة 5% تقريبا لتبلغ 18,5 مليون في شهر يناير.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
24 فبراير, 18:17 GMT
وحسب البيانات، لم تقبل الولايات المتحدة تقريبًا على شراء الأسمدة المختلطة - فقد تم شراؤها مقابل 613 ألف دولار فقط مقارنة بـ 568 ألفًا في العام السابق.
وعلى الرغم من الزيادة السنوية في الإمدادات، تراجعت روسيا إلى المركز الثالث بين الموردين الرئيسيين للأسمدة إلى الولايات المتحدة.
وانتقلت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثاني، حيث زادت الصادرات خلال العام 3.5 مرات - إلى 114.3 مليون دولار، وظلت كندا الرائدة في الإمدادات بمبلغ 316.3 مليون دولار، بزيادة 17% عن العام السابق.
بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين
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