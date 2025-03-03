https://sarabic.ae/20250303/بينها-دولة-عربية-أكبر-10-دول-متلقية-لتحويلات-المغتربين-1098351324.html
بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين
بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين
سبوتنيك عربي
تشير إحصائيات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن واحدا من كل 8 أشخاص في العالم يعتمد على التحويلات المالية للعاملين المغتربين خارج بلادهم. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T15:30+0000
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ويقدر هذا العدد بنحو مليار شخص من إجمالي عدد سكان العالم، بينما يقدر عدد العاملين في دول أخرى غير بلدانهم الأصلية بنحو 200 مليون شخص.وتشير التقديرات إلى أن تحويلات العاملين في الخارج لأسرهم تقدر بـ 15 في المئة من إجمالي دخلهم في الدول التي يعملون فيها وهي نسبة تقدر بنحو 60 في المئة من إجمالي دخل تلك الأسر في بلدانهم الأصلية.وتشير إحصائيات الصندوق إلى أن التحويلات المسجلة رسميا في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل بلغت 685 مليار دولار عام 2024، لكن وجود تحويلات عبر قنوات غير رسمية يشير إلى أن القيمة ربما تكون أكبر بكثير.وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن معدل نمو تحويلات العاملين في الخارج على مستوى العالم نمت بنحو 5.8 في المئة.الدول العربيةتشير إحصائيات التقرير الإقليمي لإحصاءات هجرة اليد العاملة في الدول العربية الصادر في يوليو/ تموز 2023، إلى أن عدد العمال العرب المغتربين وصل إلى 24 مليون عامل في عام 2019، ويمثل 14.3 في المئة من مجموع العمال المهاجرين حول العالم في ذلك العام.وتشير إحصائيات خاصة بأكبر 10 دول في العالم تلقيا لتحويلات المغتربين في 2024، إلى أن الهند تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 129.1 مليار دولار، تليها المكسيك بـ 68.2 مليار دولار، والصين بـ 48 مليار دولار، والفلبين بـ 40.2 مليار دولار، وباكستان بـ 33.2 مليار دولار، وبنغلاديش بـ 26.6 مليار دولار، بينما تصنف مصر في المرتبة رقم 7 عالميا بـ 22.7 مليار دولار تليها غواتيمالا بـ 21.6 مليار دولار، ونيجيريا 19.8 مليار دولار وأوزبكستان 16.6 مليار دولار.وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فإن مصر تحتل المرتبة الأولى بين أكثر 10 دول عربية تلقيا لتحويلات المغتربين كما يلي:
https://sarabic.ae/20200624/الأسوأ-منذ-2009-كيف-تؤثر-أزمة-كورونا-على-تحويلات-العاملين-بالخارج؟-1045812902.html
https://sarabic.ae/20240105/تراجع-تحويلات-المصريين-في-الخارج-خلال-الربع-الأول-من-العام-المالي-الحالي-بنسبة-299-1084726787.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار المغرب اليوم
بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول متلقية لتحويلات المغتربين
تشير إحصائيات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن واحدا من كل 8 أشخاص في العالم يعتمد على التحويلات المالية للعاملين المغتربين خارج بلادهم.
ويقدر هذا العدد بنحو مليار شخص من إجمالي عدد سكان العالم، بينما يقدر عدد العاملين في دول أخرى غير بلدانهم الأصلية بنحو 200 مليون شخص.
وتشير التقديرات إلى أن تحويلات العاملين في الخارج لأسرهم تقدر بـ 15 في المئة من إجمالي دخلهم في الدول
التي يعملون فيها وهي نسبة تقدر بنحو 60 في المئة من إجمالي دخل تلك الأسر في بلدانهم الأصلية.
وتشير إحصائيات الصندوق إلى أن التحويلات
المسجلة رسميا في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل بلغت 685 مليار دولار عام 2024، لكن وجود تحويلات عبر قنوات غير رسمية يشير إلى أن القيمة ربما تكون أكبر بكثير.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن معدل نمو تحويلات العاملين في الخارج على مستوى العالم نمت بنحو 5.8 في المئة.
تشير إحصائيات التقرير الإقليمي لإحصاءات هجرة اليد العاملة في الدول العربية الصادر في يوليو/ تموز 2023، إلى أن عدد العمال العرب المغتربين وصل إلى 24 مليون عامل في عام 2019، ويمثل 14.3 في المئة من مجموع العمال المهاجرين حول العالم في ذلك العام.
وتشير إحصائيات خاصة بأكبر 10 دول في العالم تلقيا لتحويلات المغتربين في 2024، إلى أن الهند تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 129.1 مليار دولار، تليها المكسيك بـ 68.2 مليار دولار، والصين بـ 48 مليار دولار، والفلبين بـ 40.2 مليار دولار، وباكستان بـ 33.2 مليار دولار، وبنغلاديش بـ 26.6 مليار دولار، بينما تصنف مصر في المرتبة رقم 7 عالميا بـ 22.7 مليار دولار تليها غواتيمالا بـ 21.6 مليار دولار، ونيجيريا 19.8 مليار دولار وأوزبكستان 16.6 مليار دولار.
وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فإن مصر تحتل المرتبة الأولى بين أكثر 10 دول عربية تلقيا لتحويلات المغتربين كما يلي:
مصر
: المرتبة الأولى بـ 22.7 مليار دولار.
المغرب: يحتل المرتبة الثانية بـ 12 مليار دولار.
لبنان: يأتي في المرتبة الثالثة بـ 5.8 مليارات دولار.
الأردن: يحتل المرتبة الـ4 عربيا بـ 4.8 مليارات دولار.
اليمن: يأتي في المرتبة الـ5 عربيا بـ 3.8 مليارات دولار.
تونس: تصنف في المرتبة الـ6 عربيا بـ 2.8 مليار دولار.
الجزائر: تحتل المرتبة الـ 7 عربيا بـ 1.94 مليار دولار.
قطر: تأتي في المرتبة الـ 8 عربيا بـ 1.5 مليار دولار.
السودان: يحتل المرتبة الـ 9 عربيا بمليار دولار.
العراق: يحتل المرتبة الـ10 عربيا بـ 879 مليون دولار.