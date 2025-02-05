https://sarabic.ae/20250205/بوتين-يقدم-معاهدة-الضمانات-الأمنية-مع-بيلاروسيا-إلى-مجلس-الدوما-1097508768.html
بوتين يقدم معاهدة الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا إلى مجلس الدوما
بوتين يقدم معاهدة الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا إلى مجلس الدوما
سبوتنيك عربي
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا، في إطار دولة الاتحاد، للتصديق... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T15:37+0000
2025-02-05T15:37+0000
2025-02-05T15:43+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في المذكرة التوضيحية المنشورة في قاعدة بيانات مجلس الدوما: "يقترح مشروع القانون الاتحادي التصديق على المعاهدة بين روسيا وجمهورية بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد، الموقعة في مينسك في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024".ووفقا للوثيقة: "تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد ليس موجها ضد البلدان الأخرى وسيتم تنفيذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والمعايير الأخرى المعترف بها عموما للقانون الدولي". وتابعت: "تنظر روسيا وبيلاروسيا إلى الهجوم المسلح على أحد أعضاء دولة الاتحاد باعتباره عملاً عدوانياً ضد الاتحاد ككل، وردا على العدوان، ستتخذ موسكو ومينسك التدابير باستخدام كل القوات والوسائل المتاحة لها".وأضافت: "يمكن استخدام الأسلحة النووية الروسية رداً على استخدام الأسلحة التقليدية ضد البلدين اللذين يشكلان تهديداً للسيادة، وتنظر موسكو ومينسك إلى الأسلحة النووية الروسية باعتبارها عاملاً مهماً في منع الصراعات العسكرية النووية ووسيلة للردع".وتابعت: "من أجل منع أعمال العدوان على أراضي بيلاروسيا، يجوز إنشاء منشآت عسكرية ونشر التشكيلات العسكرية الروسية، كما يتم إبرام معاهدة الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد لمدة عشر سنوات مع التجديد التلقائي".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين يقدم معاهدة الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا إلى مجلس الدوما
15:37 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 15:43 GMT 05.02.2025)
يتبع
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا، في إطار دولة الاتحاد، للتصديق عليها.
وجاء في المذكرة التوضيحية المنشورة في قاعدة بيانات مجلس الدوما: "يقترح مشروع القانون الاتحادي التصديق على المعاهدة بين روسيا وجمهورية بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد، الموقعة في مينسك في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024".
ووفقا للوثيقة: "تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد ليس موجها ضد البلدان الأخرى وسيتم تنفيذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والمعايير الأخرى المعترف بها عموما للقانون الدولي".
وتابعت: "تنظر روسيا وبيلاروسيا إلى الهجوم المسلح على أحد أعضاء دولة الاتحاد باعتباره عملاً عدوانياً ضد الاتحاد ككل، وردا على العدوان، ستتخذ موسكو ومينسك التدابير باستخدام كل القوات والوسائل المتاحة لها".
وأضافت: "يمكن استخدام الأسلحة النووية الروسية رداً على استخدام الأسلحة التقليدية ضد البلدين اللذين يشكلان تهديداً للسيادة، وتنظر موسكو ومينسك إلى الأسلحة النووية الروسية باعتبارها عاملاً مهماً في منع الصراعات العسكرية النووية ووسيلة للردع".
وتابعت: "من أجل منع أعمال العدوان على أراضي بيلاروسيا، يجوز إنشاء منشآت عسكرية ونشر التشكيلات العسكرية الروسية، كما يتم إبرام معاهدة الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد لمدة عشر سنوات مع التجديد التلقائي".