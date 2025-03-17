https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يقول-إن-روسيا-ستقبل-اقتراح-وقف-إطلاق-النار-لمدة-30-يوما-1098730660.html
ترامب يقول إن روسيا ستقبل اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما
ترامب يقول إن روسيا ستقبل اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، مؤكدًا أنه يثق في ذلك. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T22:59+0000
2025-03-17T22:59+0000
2025-03-17T23:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن روسيا ستوافق على وقف إطلاق النار، بعد أن اتخذت أوكرانيا خطوة مماثلة "سوف يوافقون".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن، أن بوتين استقبل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، مساء الخميس الماضي، وتلقى منه رسائل من ترامب، كما طلب منه توصيل رسائل إلى الرئيس الأمريكي.وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الجمعة الماضي، إن "اتصالات المبعوث الخاص ويتكوف مع الرئيس بوتين في اليوم السابق، في رأينا وكما ذكر الرئيس (ترامب)، كانت مثمرة وإيجابية للغاية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".وكانت محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-المحادثة-المقبلة-مع-بوتين-ستكون-مهمة-للغاية-1098729517.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
ترامب يقول إن روسيا ستقبل اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما
22:59 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 23:17 GMT 17.03.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، مؤكدًا أنه يثق في ذلك.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن روسيا ستوافق على وقف إطلاق النار، بعد أن اتخذت أوكرانيا خطوة مماثلة "سوف يوافقون".
وأوضح ترامب في وقت سابق أنه سيجري محادثة مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، وأن المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن، أن بوتين استقبل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، مساء الخميس الماضي، وتلقى منه رسائل من ترامب، كما طلب منه توصيل رسائل إلى الرئيس الأمريكي.
وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الجمعة الماضي، إن "اتصالات المبعوث الخاص ويتكوف مع الرئيس بوتين في اليوم السابق، في رأينا وكما ذكر الرئيس (ترامب)، كانت مثمرة وإيجابية للغاية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
وكانت محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.