https://sarabic.ae/20250317/روبيو-المحادثة-القادمة-بين-ترامب-وبوتين-ستسمح-بإحراز-تقدم-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098730832.html

روبيو: المحادثة القادمة بين ترامب وبوتين ستسمح بإحراز تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية

روبيو: المحادثة القادمة بين ترامب وبوتين ستسمح بإحراز تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، عن اعتقاده بأن المحادثة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ستسمح... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T23:35+0000

2025-03-17T23:35+0000

2025-03-17T23:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ماركو روبيو

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو في تصريحات لإذاعة "فوكس": "سنعرف المزيد بعد أن يتحدث الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ونأمل أن تتحسن الأمور".من جانبه، قال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء: "سأتحدث غدًا صباحًا (اليوم الثلاثاء) مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا".وأضاف: "تم الاتفاق على العديد من بنود الاتفاق النهائي، لكن يبقى الكثير. يُقتل آلاف الجنود الشباب وغيرهم. يُقتل كل أسبوع 2500 جندي من كلا الجانبين، ويجب أن تنتهي هذه الحرب الآن. أتطلع بشوق إلى المكالمة مع الرئيس بوتين".وأوضح ترامب في وقت سابق، أنه سيجري محادثة مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، وأن المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن، أن بوتين استقبل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، مساء الخميس الماضي، وتلقى منه رسائل من ترامب، كما طلب منه توصيل رسائل إلى الرئيس الأمريكي.وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الجمعة الماضي، إن "اتصالات المبعوث الخاص ويتكوف مع الرئيس بوتين في اليوم السابق، في رأينا وكما ذكر الرئيس (ترامب)، كانت مثمرة وإيجابية للغاية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".وكانت محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يقول-إن-روسيا-ستقبل-اقتراح-وقف-إطلاق-النار-لمدة-30-يوما-1098730660.html

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ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا