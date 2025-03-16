https://sarabic.ae/20250316/روبيو-ولافروف-يناقشان-الخطوات-المستقبلية-بعد-اجتماعات-السعودية-1098692078.html
روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية
روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخطوات المستقبلية بعد... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T02:00+0000
2025-03-16T02:00+0000
2025-03-16T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماركو روبيو
سيرغي لافروف
السعودية
روسيا
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استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية". وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html
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ماركو روبيو, سيرغي لافروف, السعودية, روسيا
ماركو روبيو, سيرغي لافروف, السعودية, روسيا
روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية
02:00 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 04:49 GMT 16.03.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخطوات المستقبلية بعد الاجتماعات الأخيرة التي جرت في السعودية واشنطن – سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل على استعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو.
استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين
في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.