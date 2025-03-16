https://sarabic.ae/20250316/روبيو-ولافروف-يناقشان-الخطوات-المستقبلية-بعد-اجتماعات-السعودية-1098692078.html

روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية

روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخطوات المستقبلية بعد... 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T02:00+0000

2025-03-16T02:00+0000

2025-03-16T04:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ماركو روبيو

سيرغي لافروف

السعودية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097918851_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_70f55c10a9dd932d130cfa7319dc1c3a.jpg

استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية". وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ماركو روبيو, سيرغي لافروف, السعودية, روسيا