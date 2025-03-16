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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250316/روبيو-ولافروف-يناقشان-الخطوات-المستقبلية-بعد-اجتماعات-السعودية-1098692078.html
روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية
روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخطوات المستقبلية بعد... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T02:00+0000
2025-03-16T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماركو روبيو
سيرغي لافروف
السعودية
روسيا
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استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية". وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html
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ماركو روبيو, سيرغي لافروف, السعودية, روسيا
ماركو روبيو, سيرغي لافروف, السعودية, روسيا

روبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية

02:00 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 04:49 GMT 16.03.2025)
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegramيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegram
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخطوات المستقبلية بعد الاجتماعات الأخيرة التي جرت في السعودية واشنطن – سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل على استعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو.
استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي
9 مارس, 22:33 GMT
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
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