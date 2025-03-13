https://sarabic.ae/20250313/موسكو-روسيا-تسعى-لتسوية-سلمية-طويلة-الأمد-في-أوكرانيا-1098625839.html
موسكو: روسيا تسعى لتسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا
موسكو: روسيا تسعى لتسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا تسعى لتسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو ومخاوفها. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T11:10+0000
2025-03-13T11:10+0000
2025-03-13T11:33+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097914549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_12eca904174342543f765c6dc902d732.jpg
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة، معلقًا على اقتراح وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا: "هدفنا، في نهاية المطاف، هو تسوية سلمية طويلة الأمد، ونحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك. تسوية سلمية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لبلدنا، ومخاوفنا المعروفة".وقال: "علّقت بطبيعة الحال على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار المؤقت، وأوضحت موقفنا بأن هذا ليس أكثر من مجرد هدنة مؤقتة للجيش الأوكراني، وليس أكثر من ذلك".وأشار أوشاكوف إلى أنه لا يُستبعد أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن بنود أكثر تحديدا ومعنى لمقترح وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو.وأشار بيسكوف إلى أن عملية نقل المعلومات حول نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة إلى الجانب الروسي جارية، وأضاف: "جرت المفاوضات في جدة، وبعد ذلك، قال كل من السيد (مستشار الأمن القومي مايك) والتز، والسيد (وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو، إن المعلومات ستنقل إلى روسيا عبر قنوات مختلفة، وعملية إطلاع روسيا على المعلومات جارية الآن".مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيالافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف
https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-المفاوضون-الأمريكيون-يتوجهون-إلى-روسيا-والاتصالات-مجدولة-1098620652.html
https://sarabic.ae/20250312/رئيس-الاستخبارات-الروسية-يناقش-مع-نظيره-الأمريكي-التعاون-الأمني-المشترك-1098592973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097914549_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d49683158ea369611bec31cac97bcd12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
موسكو: روسيا تسعى لتسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا
11:10 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 11:33 GMT 13.03.2025)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا تسعى لتسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو ومخاوفها.
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة، معلقًا على اقتراح وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا: "هدفنا، في نهاية المطاف، هو تسوية سلمية طويلة الأمد، ونحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك. تسوية سلمية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لبلدنا، ومخاوفنا المعروفة".
وأشار أوشاكوف إلى أن مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلعه في محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، على النتائج الرئيسية للمفاوضات بين الممثلين الأمريكيين والوفد الأوكراني في جدة.
وقال: "علّقت بطبيعة الحال على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار المؤقت، وأوضحت موقفنا بأن هذا ليس أكثر من مجرد هدنة مؤقتة للجيش الأوكراني، وليس أكثر من ذلك".
وأشار أوشاكوف إلى أنه لا يُستبعد أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن بنود أكثر تحديدا ومعنى لمقترح وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه لا يمكن الحديث عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو في سياق التسوية السلمية ومستقبل أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، في وقت سابق من اليوم، أن المفاوضين الأمريكيين بشأن أوكرانيا في طريقهم إلى روسيا، وأن الاتصالات مجدولة.
وأشار بيسكوف إلى أن عملية نقل المعلومات حول نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة إلى الجانب الروسي جارية، وأضاف: "جرت المفاوضات في جدة، وبعد ذلك، قال كل من السيد (مستشار الأمن القومي مايك) والتز، والسيد (وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو، إن المعلومات ستنقل إلى روسيا عبر قنوات مختلفة،
وعملية إطلاع روسيا على المعلومات جارية الآن".