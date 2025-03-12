https://sarabic.ae/20250312/لافروف-أوروبا-وبريطانيا-تريدان-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-1098592319.html

لافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف من الظروف

لافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف من الظروف

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن وجود قوات حلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية تحت أي علم وبأي صفة، بما في ذلك قوات حفظ السلام،... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T06:28+0000

2025-03-12T06:28+0000

2025-03-12T08:36+0000

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سيرغي لافروف

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وقال لافروف في مقابلة مع المدونين الأمريكيين أندرو نابوليتانو، ولاري جونسون، وماريو نوفال: "هذا ليس المطلوب لإنهاء الحرب التي يشنها الغرب علينا عبر الأوكرانيين، بمشاركة قواتهم المباشرة. نحن نعلم ذلك. إذا كان توسع الناتو، على الأقل من قبل ترامب (الرئيس الأمريكي)، أحد الأسباب الجذرية، فإن وجود قوات الناتو، تحت أي راية، وبأي صفة، على الأراضي الأوكرانية يُشكل تهديدًا لنا أيضًا".وأكد لافروف أن موسكو "لن تقبل تحت أي ظرف من الظروف" وجود قوات لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية. وأضاف: وتابع لافروف: "أوروبا وبريطانيا تريدان استمرار كل هذا. إن طريقة استقبالهما لفلاديمير زيلينسكي في لندن بعد فضيحة واشنطن تُظهر رغبتهما في تصعيد الموقف، وأنهما يُحضّران لشيء ما لدفع إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات عدوانية ضد روسيا. نحن نتبع نهجًا فلسفيًا في هذا الشأن. نحن نعرف ما نفعله".وتابع لافروف: "بالمناسبة، في ظل الوقائع الجديدة التي أعقبت 20 يناير/كانون الثاني، أود التأكيد على أن أهمية أوكرانيا لأمن روسيا تفوق أهمية غرينلاند لأمن الولايات المتحدة بمراحل... سبق أن ذكرت محو اللغة والإعلام والثقافة الروسية، وحظر أحزاب المعارضة، وبعض وسائل إعلامها، رغم أنها تكتب وتبث باللغة الأوكرانية، وجرائم قتل الصحفيين واختفائهم، ناهيك عن جرائم الحرب المرتكبة ضد سكان دونباس عقب الانقلاب مباشرة".وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا كانت ستبقى ضمن حدود عام 1991، دون شبه جزيرة القرم وجزء من إقليم دونباس، لو أنها نفذت مبادراتها. مشيرا إلى أن بلاده تعرف ما يجب فعله حيال الأزمة الأوكرانية لتجنب أي تسوية قد تعرض حياة الناس للخطر.وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة لن تنسحب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالب دول الحلف بزيادة إنفاقها للحفاظ على الحماية الأمريكية.وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني أكد لافروف أن موسكو تؤيد استئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي الإيراني بالصيغة التي أقرها مجلس الأمن بمشاركة الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وإيران.وحول إمكانية عقد لقاء أمريكي روسي صيني بشأن الأسلحة النووية، قال لافروف:أما فيما يتعلق بالملف السوري، أعرب لافروف عن أماله في أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا حيث لا يزال الوضع خطيرا. وأضاف قائلا: "الفائزون والوحدة الوطنية شيئان مختلفان. أتمنى أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا، رغم خطورة الوضع هناك في الوقت الراهن".وخلص لافروف إلى أن هذه الاضطهادات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارخ، وهو ما أبلغت عنه روسيا على منصة المنظمة ذاتها.موسكو حول عودة العلاقات مع واشنطن: سنسترشد بالأفعال الملموسة خبير بالعلاقات الدولية: رد لافروف على ماكرون يهدف لمنع التصعيد ولا يمكن لأوروبا أن تتخذ خطوات مؤثرة

https://sarabic.ae/20250306/لافروف-نشر-قوات-أوروبية-في-أوكرانيا-لن-يعني-حربا-هجينة-بل-تورطا-مباشرا-لـالناتو-في-الصراع--1098433173.html

https://sarabic.ae/20250311/لافروف-والأمين-العام-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-في-موسكو-1098573636.html

https://sarabic.ae/20250311/لافروف-روسيا-قلقة-إزاء-ما-يحدث-في-سوريا-واندلاع-العنف-فيها-غير-مقبول-1098574889.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف