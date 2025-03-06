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https://sarabic.ae/20250306/-الخارجية-الروسية-الغرب-يحاول-منع-انهيار-الجبهة-في-أوكرانيا-بأي-ثمن-1098436543.html
الخارجية الروسية: الغرب يحاول منع انهيار الجبهة في أوكرانيا بأي ثمن
الخارجية الروسية: الغرب يحاول منع انهيار الجبهة في أوكرانيا بأي ثمن
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الغرب يحاول بأي ثمن تحقيق هدنة لأوكرانيا ومنع انهيار الجبهة، لكن فترات... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T12:35+0000
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وبحسب زاخاروفا، فإن كييف، بمساعدة حلفائها الغربيين، تستغل هذه الفرصة لتعزيز إمكاناتها ومحاولاتها اللاحقة للانتقام.وأكدت زاخاروفا، أن "التوصل إلى اتفاقات حاسمة بشأن التسوية النهائية أمر ضروري. وبدون كل هذا فإن أي هدنة أو إعادة تجميع أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه سيؤدي إلى النتيجة المعاكسة تماما".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستعدان للسفر إلى واشنطن مع فلاديمير زيلينسكي، الأسبوع المقبل، لتقديم خطة لتسوية الصراع الأوكراني هناك.وكان ماكرون قد قال، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فيغارو"، إنه وستارمر قدما اقتراحا لوقف إطلاق النار في الجو والبحر وفيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يستمر لمدة شهر. لكن ماكرون أوضح أن المقترح لا يشمل الوضع على الأرض، مشيرا إلى أن طول الجبهة سيجعل من الصعب التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار.وزار ماكرون وستارمر واشنطن بفاصل أيام في الأسبوع الماضي، حيث التقيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي اليوم التالي، لزيارة ستارمر، زار فلاديمير زيلينسكي البيت الأبيض، ودخل في خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.لافروف: موسكو تعتبر تصريحات ماكرون حول قوات الدرع النووي تهديدا لروسياإعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"
https://sarabic.ae/20250306/لافروف-نشر-قوات-أوروبية-في-أوكرانيا-لن-يعني-حربا-هجينة-بل-تورطا-مباشرا-لـالناتو-في-الصراع--1098433173.html
https://sarabic.ae/20250306/-وزير-الدفاع-الفرنسي-باريس-ستواصل-تقديم-المعلومات-الاستخباراتية-لأوكرانيا---1098429376.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: الغرب يحاول منع انهيار الجبهة في أوكرانيا بأي ثمن

12:35 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 12:36 GMT 06.03.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الغرب يحاول بأي ثمن تحقيق هدنة لأوكرانيا ومنع انهيار الجبهة، لكن فترات الراحة في الصراع غير مقبولة.
وبحسب زاخاروفا، فإن كييف، بمساعدة حلفائها الغربيين، تستغل هذه الفرصة لتعزيز إمكاناتها ومحاولاتها اللاحقة للانتقام.
وأكدت زاخاروفا، أن "التوصل إلى اتفاقات حاسمة بشأن التسوية النهائية أمر ضروري. وبدون كل هذا فإن أي هدنة أو إعادة تجميع أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه سيؤدي إلى النتيجة المعاكسة تماما".

وأضافت زاخاروفا أن نشر وحدات من القوات المسلحة الأوروبية في أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الكويتي عبد الله اليحيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
لافروف: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حربا هجينة بل تورطا مباشرا لـ"الناتو" في الصراع
10:17 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستعدان للسفر إلى واشنطن مع فلاديمير زيلينسكي، الأسبوع المقبل، لتقديم خطة لتسوية الصراع الأوكراني هناك.
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
وزير الدفاع الفرنسي: باريس ستواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا
08:38 GMT
وكان ماكرون قد قال، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فيغارو"، إنه وستارمر قدما اقتراحا لوقف إطلاق النار في الجو والبحر وفيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يستمر لمدة شهر. لكن ماكرون أوضح أن المقترح لا يشمل الوضع على الأرض، مشيرا إلى أن طول الجبهة سيجعل من الصعب التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار.
وزار ماكرون وستارمر واشنطن بفاصل أيام في الأسبوع الماضي، حيث التقيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي اليوم التالي، لزيارة ستارمر، زار فلاديمير زيلينسكي البيت الأبيض، ودخل في خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لافروف: موسكو تعتبر تصريحات ماكرون حول قوات الدرع النووي تهديدا لروسيا
إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"
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